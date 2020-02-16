批《頭條新聞》抹黑警隊　梁振英：梁家榮失職「政府炒、警方告」

警務處昨（15日）去信廣播處處長梁家榮，投訢港台在2月14日播出的節目《頭條新聞》，以嘲諷形式抹黑警隊於抗疫期間的工作，對此表示極度遺憾。全國政協副主席、前特首梁振英今（16日）在Facebook批評《頭條新聞》抹黑警隊，又指港台廣播處長梁家榮嚴重失職，建議「政府炒、警方告」。

《頭條新聞》在2月14日播出的節目內容提及警隊於抗疫期間的工作。 （香港電台）

梁振英指，港台辯稱《頭條新聞》向來以嬉笑怒罵的形式討論社會現象，但他認為「現象」必須要是事實，「嬉笑怒罵」要根據事實，「揑造事實就是誹謗」，建議政府解僱梁家榮，同時促請警方控告他。

警方在信中亦斥《頭條新聞》完全漠視警方的抗疫工作和努力，強調警方在抗疫期間一直緊守崗位，形容港台「顛倒是非，實在不能接受」，要求梁家榮跟進事件。

全國政協副主席、前特首梁振英今（16日）在Facebook批評《頭條新聞》抹黑警隊，又指港台廣播處長梁家榮嚴重失職，建議「政府炒、警方告」。（梁振英facebook）

港台機構傳訊組總監伍曼儀回覆查詢時表示，理解和明白抗疫期間警方、醫護等很多相關部門辛勞工作，但強調《頭條新聞》有其看法，一直以來以嘻笑怒罵形式反映社會現象和不同看法。