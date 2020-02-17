【武漢肺炎】工會促醫管局提供足夠防疫裝備　舊制員工享同樣加薪

街工立法會議員梁耀忠聯同醫院僱員權益工會今早（17日）約見醫管局代表，提出多項訴求，包括要求局方為前線醫護人員及健康護理服務員提供足夠防疫裝備、讓舊制醫管局員工與新制員工一樣，享8%薪酬加幅等。 梁耀忠表示，收到有前線員工反映，醫管局在近期對員工的口罩使用準則越趨嚴格，一人每日只獲准使用一至兩個口罩，即使在處理高危工作過後亦不能即時更換口罩，擔心受感染的機會增高，他要求局方能提供足夠防疫設備予前線醫護，包括眼罩及口罩。

醫院僱員權益工會邱麗萍（右二）表示，醫管局稱防疫裝備貨源緊張，未能提供足夠資源，工會對此感到無奈。（彭焯煒攝）

醫院僱員權益工會邱麗萍在會面後表示，局方解釋由於防疫裝備貨源緊張，故未能提供足夠資源，工會對此感到無奈，認為裝備較17年前沙士時還差，要求局方發出指引，交代前線醫護人員使用裝備的準則。

至於舊制員工加薪問題，邱麗萍引述局方表示正考慮如何實行，但未能提供確實答覆，工會會繼續跟進有關訴求。工會提出的訴求還包括提升每年增薪點，縮短各職級由起身點知頂薪點的時間，以吸引新人入職，亦減少流失現職同事。

促彈性處理缺勤情況

外，他們要求調低協商委員會所屬工會會員人數的要求，以吸納更多員工聲音；各醫院的協商委員會亦應全面採用一人一票、公開且不記名的選舉方式，確保公平公正選出協商委員，避免出現內定人選的情況。

現時局方要求曾往返中國內地而需要自我隔離的員工，回港後接受隔離期間，將扣減年假，若員工沒有足夠年假，則需放取無薪假，工會建議局方以酌情方式處理員工缺勤的情況，給予更彈性安排。