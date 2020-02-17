【武漢肺炎】工聯會晤羅致光　倡向隔離14日市民發生活津貼

撰文：陳嘉洛
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受武漢肺炎疫情影響，政府日前宣布推出不少於 250 億元防疫抗疫基金，向受疫情影響的行業提供津貼。工聯會成員今早（17日）與勞工及福利局局長局長羅致光會面，建議政府向接受強制檢疫隔籬14天的市民發放津貼；儘快檢討法例將強制檢疫令的情況列入有薪病假，以及向全民發放一萬元津貼。
工聯會立法會議員陸頌雄表示，他感覺羅致光同意「措施越簡單越好」，陸強調市民需要應急錢，「無論政府提出的派糖措施幾美好幾有針對性，結果要出年先攞到，都係畫餅充飢。」
工聯會陸頌雄和鄧家彪。（張浩維攝）
工聯會立法會議員陸頌雄指，自政府實施強制檢疫令後，從內地返港人士需接受14天隔離，期間不能上班以致收入大減，生活成本亦增加，「冇得買餸就谷住餐餐要叫外賣」建議政府為接受強制檢疫人士提供生活津貼以保持日常開支。
港鐵公司日前率先為家住內地需跨境上班的員工提供每天上限300元臨時住宿津貼。工聯會建議政府可參考港鐵公司做法，為跨境上班人士提供居住津貼或安排臨時居所。
抗疫防疫基金包括為全港低收入家庭提供每戶約五千港元一次性特別津貼，陸頌雄指措施未能惠及一些過去不符合低收入家庭標準、但近期收入大減的群體，「希望政府突破條條框框，推出緊急失業援助金。陸表示如果政府做不到以上措施，工聯會亦支持全民派錢1萬港元。
（張浩維攝）
有從內地回港的僱員反映他們在隔離14天期間不獲批病期，有人被扣薪或須放無薪假。工聯會前議員鄧家彪指2003年沙士時期，衛生署會為自我隔離人士簽發病假證明書，惟現時無相關做法。他引述勞福局局長羅致光的解釋，「佢哋問過律政司法律意見後，發現其實唔得嘅」促請政府盡快提出立法時間表修法律漏洞。另外又要求政府盡快將新型肺炎納入《僱員補償條例》所指定可獲得補償的職業病。