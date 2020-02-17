【武漢肺炎】工聯會晤羅致光　倡向隔離14日市民發生活津貼

受武漢肺炎疫情影響，政府日前宣布推出不少於 250 億元防疫抗疫基金，向受疫情影響的行業提供津貼。工聯會成員今早（17日）與勞工及福利局局長局長羅致光會面，建議政府向接受強制檢疫隔籬14天的市民發放津貼；儘快檢討法例將強制檢疫令的情況列入有薪病假，以及向全民發放一萬元津貼。

工聯會立法會議員陸頌雄表示，他感覺羅致光同意「措施越簡單越好」，陸強調市民需要應急錢，「無論政府提出的派糖措施幾美好幾有針對性，結果要出年先攞到，都係畫餅充飢。」