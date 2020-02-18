【武漢肺炎】林鄭：公主號港人返港後需隔離　駿洋邨是唯一選擇

停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，目前有21名香港居民確診感染新型冠狀病毒，港府正安排包機免費接載在船上接受檢疫的香港居民。保安局副局長區志光、入境處長曾國衞及衛生署的團隊昨（17日）前往日本橫濱，協助「鑽石公主號」郵輪上的港人。 特首林鄭月娥今（17日）早出席行政會議前表示，目前有352名港人在「鑽石公主號」，包括持特區護照及外國護照的港人，政府會一併接回，昨日已派出約20人先遣隊到日本，共另外30名同事亦將於今日出發，連同8名來自醫管局及衛生署的醫護人員隨團，為港人提供支援，但能否如期起程要視乎日本當局是否可完成病毒檢測，以及安排全體港人離開。 林鄭又指，「鑽石公主號」港人返港後需再接受14日強制隔離，抵港後會送到火炭駿洋邨檢疫，強調駿洋邨是唯一選擇，政府無後備方案。

林鄭月娥指，「鑽石公主號」港人返港後需強制隔離14日。（梁鵬威攝）

林鄭：高鐵接滯留湖北港人難實行

【10:30】被問湖北政府對於協助安排滯留港人返港的態度，林鄭月娥表示並不存在內地當局拒絕的，指兩地政府都面對同樣問題，在抗疫工作中照顧市民需要。她稱在照顧港人外地遇到問題方面，入境處「港人在外互助組」一直盡心盡力協助在內地及海外的市民，今次也不例外。林鄭月娥指，今次抗疫情況特殊，她日前告訴正在日本處理「鑽石公主號」港人返港的入境處長，毋須擔心資源問題，「例如去到東京需要花較多錢來安排更好的地面交通，因為現在有很多人在爭資源，這都不要緊，一定先幫助有關人士。如果湖北省居民需要包機的服務，也沒有資源上的考慮。」

至於會否考慮安排以高鐵接載湖北省內的港人，林鄭稱較為困難，因為香港高鐵站已關閉，鐵路上亦需要令一套衛生裝備才能確保安全，故此暫時不會考慮高鐵方案。

社會自疫情爆發以來，一直有聲音認為港府處理事件的反應追不上澳門政府，林鄭月娥回應稱，香港與澳門在人口、與內地聯繫等情況都不一樣，香港有14口岸而澳門只有3個口岸，以澳門當局亦沒有封關，雙方各自用各自最穩妥的方法處理。

採購口罩方面，林鄭月娥表示港府多管齊下在全球的搜購工作仍在進行中，防疫抗疫基金中預留大約10億元作搜購，如果搜購工作有成效會繼續為政府以外人士提供口罩，包括所有政府合約內的清潔工人以及全港公私營院舍

【10:18】對於在「鑽石公主號」上仍有10名港人未能接觸，林鄭月娥表示，入境處人員會繼續聯絡相關人士，但她得知有1至2人並無聯絡方法，希望船公司能提供協助。她強調，若有港人拒絕跟隨港府包機返港，他們自行返港時亦需要接受14日強制隔離，並有機會不能買機票返港。

至於滯留湖北的港人，林鄭強調，與鑽石公主號上的港人是不同情況，據她所知，第一輪藥物已送到湖北，港府會盡力確保港人的安全及健康。

林鄭又強調，火炭駿洋邨對檢疫工作十分重要，政府已盡力保護，他又提到駿洋村是在火炭工業村附近，並非民居。

正制定接送滯留湖北港人方案

【10:15】有記者問到，在外港人被接回後將被送到駿洋邨檢疫中心14天，政府有沒有加強戒備，防止像之前粉嶺暉明邨一樣被破壞，而如果無法啟用又有沒有後備方案，為何政府面對如此大阻力仍要做。

林鄭指抗疫工作中，檢疫中心是重要一環，隔離懷疑個案、阻斷傳染鏈，但政府之前啟用的中心數量有限，只有約150個單位，目前也接近飽和，必須要有更大規模中心，未入伙公屋是可做的選項，希望每座可提供幾百個單位供檢疫用。她強調，中心有嚴格的規管，不會讓接受檢疫人士走出來，進出都要專車接送，亦有執法人員駐守，否則這些人會「通街走」，帶來很大漏洞，最終受害的都是香港居民。

她又指，自駿洋邨擬用作檢疫中心消息透露後，政府已全面戒備保護，她再次譴責早前破壞暉明邨設施的「暴徒」，現時暉明邨受破壞非常嚴重，受到6至8個月的延誤。林鄭表示，現時駿洋邨以外並無後備方案。政府目前正處理幾個其他中心建設的方案，如在原有中心原址加建、在竹篙灣建設中心等，政府正與迪士尼公司商討，使用部分預留二期用地，但由於建設需時，目前看不到這些其他選項，在2月底之前可以啟用。

關於醫院隔離設施用量，她指現時醫管局隔離病房和病床用量約是3、4成，她周日到瑪嘉烈醫院與醫管局高層討論後，得悉醫管局已有相關計劃，傳染病中心其中一層正進行改裝，如有需要更多隔離設施，可提供更多。

關於滯留湖北港人接送上有沒有具體方案，林鄭表示港人在內地、外地遇到困難，支援他們屬港府責無旁貸，但日本和湖北兩個個案情況、性質上有不同，目前政府已盡最大努力制訂方案，希望早日落實。

保安局副局長區志光、入境處長曾國衞及衛生署的團隊昨（17日）前往日本橫濱，協助「鑽石公主號」郵輪上的港人。（路透社）

【09:59】「鑽石公主號」上港人返港後，將入住未入伙的火炭駿洋邨檢疫中心，林鄭月娥表示，要為大量人士進入檢疫中心，公共屋邨是一個選項，亦足夠300多名從「鑽石公主號」回港的港人。林鄭說，若檢疫人士「通街走」，將成為抗疫漏洞，又說政府沒有後備方案，駿洋邨是唯一選擇。

【09:55】林鄭指，政府本周五向立法會財委會申撥抗疫基金撥款，經修訂後撥款約為280億港元，比日前公布的250億元多。

【09:52】林鄭月娥在開場白表示，入境處已成功接觸「鑽石公主號」船上97%的港人，呼籲若有在船上已未與港府聯絡的港人親友，盡快向他們轉達政府訊息及與入境處接觸。

對於接返港人的安排，林鄭指，已安排2架能容納438人的包機，在東京羽田機場接回港人，雖然在安排港人在離船後到機場的交通遇上困難，但感受駐日大使館的幫助，外交部駐港公署亦黁派員支援；另外由於日方未能確定是否能在明日完成全船檢疫，故未能確保港人能如期返回，亦有可能影響到飛機升降的安排。林鄭又感謝包機的機組人員自願為港人服務。

林鄭強調，由日本返港的港人需重新接受14日的強制檢疫的決定，獲4位專家顧問團一致肯定及認同，認為船上每日均有新的確診者，故船上的人仍有一定的風險。對於社會關注該批港人抵港後會送到檢疫中心表示擔心，林鄭強調該批港人沒有確診或懷疑確診，檢疫中心亦會嚴格管理，不會容許有關人士在社區走動。