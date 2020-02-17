【武漢肺炎】李家超：鑽石公主號港人周三下船　最快周四飛抵港

保安局副局長區志光和入境事務處處長曾國衞傍晚（17日）將率領保安局、入境處等人員，前往日本協助正在橫濱的「鑽石公主號」郵輪上的港人回港。保安局局長李家超將會到機場送行，並且會見傳媒。 《香港01》將會全程直播。

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李家超在機場向傳媒表示，特區政府很關心正在鑽石公主號檢疫港人，今日派先遣隊伍，包括保安局、入境處及衞生署，共30人，保安局副局長區志光代表港府，入境處處長曾國衞負責行動指揮。行動獲中央政府、外交部、外交部駐港公署及日本領事館支持。

李家超指，明日港府會派另一隊伍參與撤回行動，包括8名醫護人員，分別來自衛生署和醫管局，李家超強調，各人都會有充足的醫護裝備。

按計劃，滯留鑽石公主號港人會由羽田機場離開日本，港府安排的兩架包機將在周三準備就緒，當有關港人完成檢疫測試後，港府便要求日本政府讓整批人下船，港府會安排交通載他們去羽田機場，預計最快本周四（20日）回到香港。

李家超又指，每位在船上港人在離開日本前都會先量體溫，而每架飛機都有438個座位，將設特別的座位安排，確保風險減到最低。

李家超表示，船上港人回港後，需要接受14日隔離檢疫，但先遣隊伍的人員將不用隔離14日。據他了解，現時船上共有350名港人，當中包括260名香港永久性居民，另外90人持外國護照。他又指，另有5名澳門居民同樣在船上，如他們想撤離的話，港府亦可以同時接載他們回港，其後再回澳門。

被問到若有香港居民不想跟隨包機返港，李家超提醒，入境處有船上港人名單，他們自行返港後，很大機會需要接受14天檢疫。至於暫時未能返港的人士，李家超表示，港府會安排一批入境處人員逗留當地，繼續提供協助。

「鑽石公主號」郵輪至今有355名乘客確診，包括21名香港居民，港府正等待日本當局確定具體安排，返港人士需到檢疫中心隔離14日。