【武漢肺炎】抗疫戰輸澳門？　林鄭：樂意包機接回鑽石公主號澳人

武漢新型肺炎疫情下，林鄭月娥今日（18日）出席行政會議前見記者，回應防疫抗疫、到日本橫濱接送「鑽石公主號」郵輪上港人回港等問題。 被問到澳門連續十多日沒有新增個案，港府是否做得不及得澳門，林鄭月娥否認，稱香港和澳門的情況不同，不能直接比較。她更指，港府派包機接回「鑽石公主號」上的港人，如澳門政府有需要，她很樂意一併接回船上的澳門人。

▼鑽石公主號爆發武漢肺炎▼

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稱港澳各自用「最穩妥」方法處理

澳門截至昨日（17日）已連續13日未有新增武漢肺炎確診個案，有記者問到，香港持續有新增個案出現，是否顯示香港防疫抗疫工作做得不及澳門，而且澳門政府能保證每位市民都能買到口罩，港府則未有相關措施，到底政府在全球採購口罩的進度如何。

林鄭月娥表示，香港和澳門的情況非常不同，例如人口規模、與內地連繫，香港有14個出入境口岸，澳門只有3個，而澳門也沒有「封關」，兩地都是用各自「最穩妥」的方法處理，呼籲外界不要用這種方法比較。

林鄭更指，留意到「鑽石公主號」上有幾名澳門居民，她已向澳門特首辦公室提出，「我哋好樂意用包機接載埋澳門嘅居民返嚟」，如澳門政府希望將這批居民帶回澳門檢疫，港府會作出配合。

澳門已連續十多日未有新增確診個案，但林鄭否認香港抗疫戰不及澳門。（資料圖片）

動用10億元搜購口罩

至於口罩問題，林鄭月娥稱政府會盡全力、多管齊下在全球搜購，目前工作仍在進行，政府擬推出的280億元防疫抗疫基金中，有10億正是處理全球口罩搜購工作，如搜購有成效，會向政府以外的人士提供口罩，例如政府外判合約清潔工人、公私營安老和殘疾院舍員工、其他長者和弱勢社群等。

她提到，昨日和兩位局長及一些非政府機構，一同向長者和其他有需要人士派發口罩，政府會繼續做相關工作。