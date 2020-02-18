【武漢肺炎】抗疫基金撥款修訂為280億元　預留10億全球搜購口罩

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，特首林鄭月娥上周宣布成立防疫抗疫基金，涉及不少於250億元，包括向旅行社、食肆及零售行每公司發放8萬元津貼，低收入家庭每戶獲一次性5000元等，為受疫情影響的僱員及僱主提供支援。 林鄭月娥今日（18日）出席行政會議前表示，經過更準確的評估及對業界進行諮詢，修訂基金涉及撥款為280億元，會於財委會的文件中交代有關執行時間表，承諾急市民所急。她提到，基金中預留了大約10億元作全球口罩採購，若搜購工作有成效，會繼續為政府以外人士提供口罩。

林鄭今日表示，經過更準確的評估及相關業界的意見，修訂向財委會申請的撥款為280億元。（梁鵬威攝）

籲未受惠者耐心等待《預算案》發表

林鄭上周五（14日）交代防疫抗疫基金詳情，將向財委會申請涉及不少於250億元的撥款，惟林鄭今日表示，經過更準確的評估及相關業界的意見，修訂向財委會申請的撥款為280億元，詳情將於財委會的文件中交代。她指，文件中會說明每一項措施的迫切性及執行時間表，自言已親自檢閱每一個項目的執行時間，確保政策能急市民所急，做到業界口中的「及時雨」。

林鄭又特別感謝立法會主席梁君彥及財委會主席陳健波的配合，分別於明日（19日）召開大會讓議員就各方面的抗疫工作，對政府官員進行質詢，以及在周五（21日）舉行財委會特別會議，處理基金撥款。林鄭指由於涉及的受惠人數眾多，且具迫切性，故誠懇希望議員能盡快通過有關撥款。

林鄭重申，其他刺激經濟、支援業界及利民紓困的措施會在《財政預算案》中提出，而是次的基金則較直接地幫助受疫情影響的界別，並加強本港的抗疫能力，形容基金及《預算案》是雙軌進行，故若有業界認為基金未能聚焦幫助到自己，請耐心等待《預算案》的發表。

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若搜購有成效 將為政府以外人士提供口罩

在疫情的陰霾下，市民四出搶購口罩及搓手液等防疫用品，市面可謂「一罩難求」。林鄭早前宣布會繼續斥資於全球進行口罩採購工作，並鼓勵本地口罩生產。林鄭今日再次被問到口罩供應進度，她自言明白問題令市民困擾，港府在全球多管齊下的搜購工作仍在進行；而防疫抗疫基金中亦預留了大約10億元作搜購。林鄭指，若搜購工作有成效，會繼續為政府以外人士提供口罩，包括所有政府合約內的清潔工人以及全港公私營院舍。

她又提到，昨日與民政事務局局長劉江華和勞工及福利局局長羅致光，已到不同社區啟動了分發口罩的工作，並會繼續進行，呼籲各界若從各自的渠道購得口罩，可與社會上不同人士分享，達到同心抗疫的目標。