【武漢肺炎】正制定方案接滯留湖北港人 　林鄭：非內地不配合

滯留在「鑽石公主號」郵輪上的港人有望本周返港，惟被困湖北的約2000名港人至今未有具體安排。特首林鄭月娥今（18日）表示，港府在支援在外港人上責無旁貸，但日本和湖北兩個個案情況、性質上有不同；據她所知，第一輪藥物已送到湖北，強調港府會盡力確保港人的安全及健康。 被問到湖北政府對於協助安排滯留港人返港的態度，林鄭月娥表示，不存在內地當局拒絕或不配合，指兩地政府都面對同樣問題，目前政府已盡最大努力制訂方案，希望早日落實，又指以高鐵接載港人不可行。

被問湖北政府對於協助安排滯留港人返港的態度，林鄭月娥表示並不存在內地當局拒絕的情況。（梁鵬威攝）

林鄭：毋須擔心資源問題

林鄭月娥出席行會前表示，在照顧港人外地遇到問題方面，入境處「港人在外互助組」一直盡心盡力協助在內地及海外的市民，今次也不例外。

她指今次抗疫情況特殊，她日前告訴出正在日本處理「鑽石公主號」港人返港的入境處長，毋須擔心資源問題，「例如去到東京需要花較多錢來安排更好的地面交通，因為現在有很多人在爭資源，這都不要緊，一定先幫助有關人士。」她又指，如果湖北港人需要包機的服務，港府亦無資源上的考慮。

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高鐵站已關閉 難接滯留港人

被問到會否考慮安排以高鐵接載湖北省內的港人，林鄭指較為困難，因為香港高鐵站已關閉，鐵路上亦需要令一套衛生裝備才能確保安全，故此暫時不會考慮高鐵方案。

政制及內地事務局長聶德權日前曾提及接載湖北港人返港其中一個困難是缺乏隔離宿位，他表示若香港有檢疫中心能一次過提供200個宿位，就可分批安排滯留湖北港人回港隔離。