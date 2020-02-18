武漢肺炎│日本節目稱新冠肺炎毒性不強　網民冇眼睇：咪去日本玩

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武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）持續延燒全球，除了中國大陸以外，日本是繼新加坡後，亞洲地區疫情第三嚴重的國家，因此不少愛去日本旅遊的台灣民眾都為了防疫，取消了去日本旅遊的計畫。不過日前卻有一名網友在PTT上PO文表示，近日看到日本談話性節目在討論新冠肺炎，但節目內容卻讓他覺得「有點看不下去」，更直呼「日本節目在開始安定人心了」，使他對於日本防疫態度感到不以為然。

網友近日看到日本談話性節目在討論新冠肺炎，但節目內容卻讓他覺得「有點看不下去」。（PTT）

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原PO在文中提到，日本池上彰教授的節目滿多日本人喜歡看的，因為他說話滿中肯的，甚至關於台灣大選在他的節目上也看得到，也很明白台灣與中國的關係。不過該節目近日在討論新冠肺炎時，節目都還沒播完就讓原PO覺得「看不下去」…

日本節目稱新冠肺炎毒性不強？網民直呼冇眼睇（點圖放大▼▼▼）

日本人唔怕武漢肺炎致死？網民隨即點出更可怕的事…（點圖放大▼▼▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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