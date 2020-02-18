【武漢肺炎】駿洋邨室內家俱電器齊備　區議員：開始裝熱水爐寬頻

停泊在日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」將由港府包機接載回港，特首林鄭月娥今（18日）表示，船上港人返港後需接受14日強制隔離，抵港後會送到火炭駿洋邨檢疫，強調駿洋邨是唯一選擇，政府無後備方案。 沙田穗禾區議員麥梓健接受《香港01》查詢時表示，仍未得悉船上港人何時會入住駿洋邨。但他強調，不希望他們在放工等繁忙時間入住駿洋邨，擔心人多會衍生傳播風險。 從麥梓健向記者提供的圖片顯示，駿洋邨單位內的準備工作已大致完成，單位內放有桌椅、木櫃、風扇、熱水煲等日用物品。麥梓健又指，據其了解，已經陸續從粉嶺暉明邨運送熱水爐到駿洋邨，並開始安裝熱水爐和寬頻。

當局運送風扇到駿洋邨。（麥梓健提供）

麥梓健表示，據知除駿逸樓外，駿時樓亦有5個單位準備妥當，估計預留給醫護人士或警員留宿之用。麥梓健強調，駿洋邨有多個出入口，部分出入口貼近鄰近民居，他希望當局能避免使用近民居的出入口送船上港人入住駿洋邨。同時他要求政府應公開棄置醫療廢料的時間表。

他又指，有不少街坊向他表達擔憂，特別是與駿洋邨相距30米的桂地新村居民，他稱有居民希望在這段時間暫時搬離寓所，期望政府能夠提供地方讓他們暫住，或提供津貼幫補他們租地方的租金。

麥梓健稱，一直要求政府優先使用軍營作檢疫中心，反對徵用接近民居的駿洋邨作檢疫中心選址，惟政府不聽民意。（黃偉民攝）

麥梓健稱，一直要求政府優先使用軍營作檢疫中心，反對徵用接近民居的駿洋邨作檢疫中心選址，惟政府不聽民意。他又指，郵局早在去年12月尾已經停止香港和武漢之間的郵政服務，反映政府清楚了解疫情發展，亦有足夠時間可以興建貨櫃屋作隔離或檢疫中心，但他批評政府卻「見步行步」，反問這是否政府在處理抗疫問題上的態度。