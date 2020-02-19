【武漢肺炎】財庫局長劉怡翔疑立法會「發夢」　答非所問議員嘩然

立法會今日（19日）召開特別會議，議員就武漢肺炎疫情向司局長質詢。經民聯金融服務界張華峰發言時，問及政府會否責成港交所將上市公司提交年報的限期延期，政務司司長張建宗將問題交予財經事務及庫務局局長劉怡翔回答，劉怡翔竟問非所答，指物流署一直跟進口罩供應情況，引起議員嘩然，最終他要求張華峰重覆其問題，方能作完整回答。 民主黨林卓廷發言時斥責劉怡翔在議事廳「公然發夢」，對議員提問啞口無言，反映林鄭政府的崩壞。 劉怡翔新聞秘書事後指，局長當時因「太專注以手機處理公務」，非常抱歉沒留心議員的提問，以後必定多加注意。

經民聯金融服務界張華峰問及，政府會否責成港交所將上市公司提交年報的限期延期，但局長劉怡翔卻答非所問。（梁鵬威攝）

張華峰促延遲公布年報時間

張華峰發言時表示，肺炎疫情重創香港經濟活動，影響香港與內地之間的往來，幸好金融市場未出現恐慌性拋售。張華峰說，現時香港會計師、核數師因疫情未能返回內地公司，一些在內地有業務的香港上市公司或未能在限期前提交年報。

張華峰指出，若上市公司沒有依時提交年報，將會違反法例並被停牌，他要求政府責成港交所延遲公布年報的時間，不讓「淡友」造成恐慌性拋售的局面。

劉怡翔要求張華峰重覆其提問。（梁鵬威攝）

新聞秘書：局長太專注以手機處理公務

此時，議事廳出現令人嘩然的一幕，張建宗將問題交予劉怡翔回答，劉怡翔竟回答有關口罩供應的情況，令在席議員哄動。劉怡翔及後兩度要求張華峰重覆提問，張華峰亦不禁怒斥：「我嘅問題已經問咗啦，我係問政府會唔會責成交易所將年報延期！」議員隨即拍枱附和，劉怡翔此時才「如夢初醒」，指港交所和證監會已發出通知，有關報表日報可按個別時間處理。

林卓廷其後發言時批評，月薪三十多萬元的劉怡翔在議事廳「公然發夢」，對議員提問啞口無言，反映林鄭政府的崩壞。他又形容林鄭政府在抗疫表現是「垃圾級低能」，政黨、商戶、藝人也成功搶購口罩，但政府卻買不到口罩。

劉怡翔在會後被傳媒追問剛才是否在議事廳內「發夢」，他否認指「當然唔係」；至於何以會脫口而出回應口罩問題，劉解釋當時自己有關於口罩的緊急公事正在處理當中。

劉怡翔新聞秘書事後「補鑊」，指局長當時因「太專注以手機處理公務」，非常抱歉沒留心議員的提問，以後必定多加注意。