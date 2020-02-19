【財政預算案】民主黨晤羅致光促全民派錢　胡志偉料政府正研究

財政預算案將於下周三（26日）公布，民主黨今天（19日）與勞工及福利局局長羅致光會面，黨主席胡志偉表示，該黨在會上再次要求政府在《預算案》全民派錢1萬元。他指出不論泛民抑或建制，也一致要求政府全民派錢1萬元，若財政司司長陳茂波拒絕回應立法會各黨派的共識，將是一個很大的政治災難。胡志偉又指，從羅致光口中可聽得出，派錢似乎是討論中的方向。

指應向資助幼兒中心提供額外補助

胡志偉、鄺俊宇、黃碧雲等民主黨立法會議員今天與羅致光會面，鄺俊宇關注為0至3歲兒童服務的幼兒中心，他認為現有措施未能協助政府資助的幼兒中心度過寒冬。他指出，目前全港共有747個資助幼兒中心名額，而2003年SARS疫症之前，全港名額多達1,500多個，惟當時因疫情影響，許多中心結業，致政府將名額亦大幅被削減，至今未能恢復至當年水平。

鄺俊宇表示，目前747個資助名額已用盡，社會對服務有需求，但如今次政府不協助受停課影響的中心「過冬」，勢重蹈2003年覆轍，令疫情緩解後中心數目再次不足。他希望政府在抗疫基金中「補漏」，為該些中心提供額外資助。

鄺俊宇（右）指出，政府抗疫基金有很多地方需要補漏，包括應向700多間幼兒中心提供補助。（鄭榕笛攝）

倡補貼企業四成員工工資

胡志偉表示，會上討論如何運用抗疫基金，其中他們關注政府如何協助一些不受基金照顧的行業，例如食材供應商，他引述羅致光指，關乎協助不受基金照顧行業的措施，需待《預算案》公布。

胡志偉又指出，不少企業收到政府的補助，仍裁員、減薪和要求員工作無薪假，做不到「撐企業保就業」的目標，希望政府透過配對基金，向企業補貼四成員工工資。