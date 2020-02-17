【預算案】自由黨再晤財爺　鍾國斌指政府儲備11,000億籲開倉派米

財政司司長陳茂波下周三（26日）將發表新一份財政預算案，防疫抗疫措施為預算案的焦點。自由黨今（17日）第二次就預算案內容會見陳茂波提出附加建議，希望政府加強支援飲食和零售業界，包括全面豁免所有政府收費一年，補貼食肆煤氣費、推行百分百擔保出糧計劃、代僱主供款6個月強積金，以及向業界派發二萬元資金購買抗疫防疫物資等。 黨魁鍾國斌預計今年政府財政赤字達千億，但政府財政儲備有11,000億，相信赤字不會影響香港的國際評級，「香港過去儲儲埋埋啲錢就係要用嚟應對困境，依家就係香港最困境時候」，呼籲政府「開倉派米」。

倡補貼飲食業界煤氣費一年

自由黨主席、飲食業代表立法會議員張宇人希望政府能延長或加碼原有四輪紓困措施，包括利得稅退稅上限2萬元提升至5萬元；繼續寬免商業登記費；延長中小企融資擔保計劃的「八成信貸擔保產品」續期至24個月等。

他另外提出7項新建議，希望政府為飲食業界提供為期12個月、每月上限1萬元的煤氣費補貼；為中小企提供「百分百擔保出糧計劃」的信貸擔保，讓業界用作支付僱員薪酬；資助飲食業僱主6個月強積金供款以及向零售批發、飲食店舖提供2萬元現金資助。

黨魁鍾國斌指，希望政府放寬中小企融資擔保計劃申請資格，又提到現時有多間銀行推出物業按揭「還息不還本」計劃，建議政府補貼利息一至兩厘，認為足以讓企業資金流大大放寬。

批發及零售界議員邵家輝 歡迎 政府 上週接納建議，參考李嘉誠基金會「應急錢」計劃，向經營零售業中小企發放一筆現金資助以供周轉。 他希望政府進一步向收入減少及受減薪影響的零售店員提供至少三個月的資助，資助金額相當於與去年同期月薪相差的款額。

航運交通界議員易志明希望，當局可以向陸路運輸業提供燃料費補貼、寛免地政總署轄下公眾收費停車場租金，以及全免海事處轄下公眾貨物裝卸區營運商的月費12個月。