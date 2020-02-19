【財政預算案】經民聯見財爺　建議延遲交稅3個月至半年

武漢肺炎嚴重影響香港經濟，零售、飲食以至出入口行業都受到打擊。經民聯今早向財政司司長提交有關《財政預算案》的補充建議，建議多項措施刺激經濟、保障就業。 經民聯副主席、立法會議員林健峰表示，有業界反映租金和薪金要繼續支付，「真係唔知捱得幾耐，可以（典）當都當晒啦」，因此希望政府可幫助各界別企業。

指中產及中小企目前難以負擔交稅

梁美芬指交稅日期快到，對不少中產來說是難以負擔，希望可以延遲交稅3個月至半年。另外亦希望延後預繳稅，因很多企業已經交不起稅。

經民聯早前要求企業預繳稅延遲半年徵收時，政府回應稱有技術上的問題，亦可能影響稅收。經民聯今日亦再次提出消費券、退稅或延遲交稅等措施，林健峰表示，在目前的經濟狀況下，希望政府重新考慮這些建議。

經民聯提出延遲交稅，以及撥出資金改善公共衞生及私人地方衞生設施。（經民聯facebook）

冀政府擔保企業借貸 正視保險斷供危機

建造業失業率高達5.7%，工程建造業界面臨工作、供應鏈和資金鏈斷裂。經民聯希望政府理順工程審批工作，讓工作鏈不至於斷裂，而政府回應正面。

其他行業方面，經民聯亦希望政府向美容、理髮、洗衣等服務業發放津貼。

林建峰提出，當企業向銀行借貸用於交租或支薪，政府可以100%全數擔保，希望銀行可以低息貸款。

此外，不少人要交醫療保險，但供應者有可能停薪或減薪，如無法支付醫療保險，將有機會斷供。經民聯表示，無論個人保險還是中小企的保險費用，都有斷供危機，要求政府正視。

建議公屋免租及推出私人市場租金津貼

至於家庭方面，疫情亦影響低收入家庭，希望政府推出公屋免租及私人市場租金津貼1個月紓困。而中小學在疫情下用互聯網教學，有些家庭負擔不起電腦開支，要求政府送電腦予這些基層家庭。

梁美芬又要求政府撥出20億元改善公共衞生及私人地方衞生設施，以檢查及維修公廁、私人地方廁所以及舊樓、「三無」人士居所的廁所，特別是檢查U型渠等。

如無好措施可全民派錢 要派得直接快捷

至於全民派錢，林健峰指如果不是如上次一樣要花1年多才能派到，而是用快捷方法派錢，是可以幫助市民在疫情稍為減退的時候有錢消費，幫助其他行業。

梁美芬強調，如果無好的措施，經民聯亦建議陳茂波派錢，而且要派得直接，成為市民的應急錢。