【武漢肺炎】補習社經營困難　工聯會引述教育局稱沒資源協助

教育局宣布調撥現有資源，為全港所有公營學校、直資助學校、私立中小學及幼稚園提供一筆過的額外津貼，幫助學校補充防疫物資，涉額外開支約4200萬元。不過，工聯會立法會議員郭偉强聯同補習界從業員，今日向教育局副局長蔡若蓮會面尋求協助，訴求竟被拒絕。 郭偉强引述蔡若蓮指，局方資源只處理正規課程學校，非正規的學校「幫不到」。郭偉强認為，局方應代業界向政府爭取支援，他亦會盡快要求與勞福局會面，爭取向2679間持牌教育中心提供抗疫物資津貼、成立租金免配對基金等。

郭偉强表示，希望抗疫基金有措施支援補習業界，如提供免息貸款等，助業界渡過難關。他提到，勞工及福利局提出的緊急失業援助批出需時長，但不少從業員正面對半糧，甚至無薪假，希望政府盡快有反應，令整個社會有抗疫時共渡時艱的氣氛。



本身是補習中心負責人的蘇廣進表示，補習社亦有支援基層、中產的角色，亦有照顧SEN學生。他哽咽指，業內很多人月入不過2萬元，大家「有理想，有夢想」，但認為被政府、銀行、業主等離棄，強調業界用最和平的方式爭取支援，不示威、不遊行，但早前找特首辦協助，亦只是轉介至其他部門。



與郭偉强共同出席記者會的補習業界提出8項訴求，蘇廣進表示，即使政府無法向他們提供直接資助，亦可以考慮提供購買防疫物資的津貼、資助升級經營網上教學、向教育中心提供電費減免、由政府提供免息貸款，以及向導師提供就業及生活特殊資助等。