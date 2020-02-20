【武漢肺炎】駱惠寧「三心」談抗疫　斥罷工是「政治新冠病毒」

受武漢肺炎疫情影響，下月初召開的全國兩會將延期，中聯辦主任駱惠寧原定今日（20日）舉行茶話會，與港區人大代表、全國政協委員交流，但日前已取消。 駱惠寧今日改向港區人大、政協發信，以信心、愛心及齊心三個「心」談抗疲，他承認疫暴露了國家在公共衛生方面的短板，但強調「信心是最有效的疫苗」，中國完全有信心、有能力早日戰勝疫情。 駱惠寧稱讚建制團體及人士向內地捐款捐物、絕大多數「白衣天使」無畏無懼站在香港抗疫第一線，但強調抗疫講求科學應對、不要政治操弄，「如果少數人到這個時候還在為政治私利製造各種對立，甚至操弄『罷工救港』，這又何嘗不是一種政治上的『新冠病毒』？」

中聯辦主任駱惠寧。（中新社）

確診數字下降 中國有把握戰勝疫情

駱惠寧信件以「同舟之情，攜手走過崎嶇」為題，開首指香港與內地省市一同遭受新型冠狀病毒侵襲，舉國上下正在打一場沒有硝煙的疫情防控阻擊戰，相信大家跟他一樣，時時刷新疫情訊息，「心中有期待，也有焦慮：疫情兇猛，陰霾何時散去？挑戰嚴峻，香港能否頂住？」

對於港區人大、政協如何為國家出力，駱惠寧提出三個「心」，第一是「信心」。他指出，疫情的數據曲線牽動人心，大家都希望能從中看到「拐點」，令人欣慰的是，除湖北之外其他地區的確診患者數呈現下降態勢，痊癒患者數正在不斷攀升，「這一降一升，讓憂心有所舒緩、讓信心有所增強」，並引述國家主席習近平所說，面對疫情，全國形成了全面動員、部署、加強疫情防控工作的局面，經過艱苦努力，疫情形勢出現積極變化，防控工作取得積極成效。他強調，中國完全有信心、有能力也有把握早日戰勝疫情。



駱惠寧列舉多項數字，包括全國3.2萬醫務人員馳援武漢、10天時間建成火神山醫院，認為足以「鼓舞人心」，「物資供應不斷，社會秩序不亂，各種暖心段子風靡網上，人們用堅毅和微笑告訴世界，中國人不悲觀不恐慌。」

因武漢肺炎疫情防控不力，湖北及武漢多位主政官員被撤換。（新華社）

與沙士相比 抗疫有歷史性進步

駱惠寧之後提到，不少人將今次疫情與「非典」相比，但他感到相較17年前，「今天的中國在綜合國力、治理能力、制度效能，包括國民心態等方面，都有了歷史性進步。正所謂『船大好頂浪』，中國用行動踐行了大國擔當」，又引述世衛總幹事譚德塞稱讚「中國速度」，說明「中國的努力應該得到認可」。

但他指出，今次疫情也暴露了國家在公共衛生方面的短板，警示完善國家應急管理體系的必要，敦促國人對生活方式的反思，從眼前看，疫情已經影響到國家和香港經濟。他強調「沒有越不過的山」，「信心是最有效、最持久的疫苗」，不屈從任何一次「磨難」，不放過任何一塊「短板」，不忘記所有付出的「代價」，從苦難的土壤裡汲取教訓、在自強的信念中凝聚力量，「祖國一定能！香港一定行！」

「鑽石公主號」事件顯人間大愛

駱惠寧提出第二點是「愛心」。他提到香港今日最大新聞是「鑽石公主號」上的港人陸續返港，指事件牽動人心，外交部和駐港公署緊急協調，特區政府迅即行動，建制派議員趕赴日本雪中送炭，首批106 名香港乘客今早終順利抵港，「豈曰無衣，與子同裳；丹心寸意，皆為有情。一場疫情，凝聚起同舟共濟的深厚情意，也見證着人間大愛、人性光輝。」

他提到，即使在內地最困難的時候，祖國也始終關注、關心香港，「不僅第一時間克服困難把內地生產的1700 萬個口罩運往香港，竭盡全力關注在內地香港同胞的狀況，採取停發旅遊簽注、調整交通安排、加強人流管制等措施，配合特區政府『控關』『限流』，全力保障香港市民生活物資供應。」

駱惠寧又表揚港區人大、政協帶頭，各界人士慷慨解囊，紛紛聯繫中聯辦表達對內地同胞的關心關切，自發向內地捐款捐物達到10 多億元；一些社團和機構想盡辦法從世界各地採購防疫物資和醫療設備，送往抗疫一線，又提到在香港抗疫第一線，也有一群可敬的「逆行者」，「面對少數醫護人員罷工，絕大多數『白衣天使』無畏無懼、堅守崗位，近300 名私人執業醫護人員緊急支援醫管局。」



抗疫不要政治操弄

駱惠寧談及第三點「齊心」時表示，對抗疫有各種建議都可以講，但應符合科學理性、符合社會整體利益，「如果少數人到這個時候還在為政治私利製造各種對立，甚至操弄『罷工救港』，這又何嘗不是一種政治上的『新冠病毒』？正如有良知的港人專家所言，醫護罷工是『乘人之危，置市民大眾生命健康利益於不顧，置同僚生命利益於不顧，置社會整體利益於不顧』，請『不要站在歷史錯誤的一方』。」

駱惠寧日前到訪多間在港的中資企業探訪員工，了解新型冠狀病毒肺炎疫情的防控、市場供應、金融紓困及風險防範等工作，外界普遍認為他反應迅速。（中聯辦圖片）

承諾生活物資源源不斷供港

駱惠寧指，這是一個要冷靜理性、不要製造恐慌的時刻；謠言和恐慌，會讓疫情火上加油。這段時期，香港出現了一些市民搶購物資的現象。他強調，祖國內地始終全力支持特區政府和香港市民防疫抗疫，有關部門和駐港中資企業正開足馬力，為穩定香港市場供應而努力，「只要關口是通的，糧油米麵、鮮肉果菜乃至消毒液、紙巾等，會繼續源源不斷運來。

他又指，這是一個要同舟共濟、不要以鄰為壑的時刻。面對疫情，各人自求多福是人之常情，但也要看到，病毒面前，沒有人能夠獨善其身，「我們需要隔離的是病毒，而不是人心。山川異域，尚且風月同天；血濃於水，豈能袖手旁觀？我相信，那些趁機播散不滿、人為製造區隔、刻意破壞兩地感情的人，終歸不得人心。越來越多的香港同胞會認同，沒有人可以是一個孤島，香港也不應該成為一座『孤城』。」

推薦《堅信愛會贏》視頻

駱惠寧表示，人大、政協是各業各階層的領袖翹楚，肩負着比普通人更重的責任，他誠懇地希望，在國家和香港最需要的時候，「醫療界的朋友，你們身在抗疫最前線救急扶危，一定要保住昂揚士氣；工商界的朋友，請盡力關愛員工和所有持份者；傳媒界的朋友，請多為特區政府和香港市民齊心抗疫鼓與呼，多把正能量傳遞出去；其他界別的朋友，也請盡己所能，多做貢獻。」

他堅信只要「醫無私、警無畏、民齊心，政者、醫者、兵者，能者扛鼎逆行；商客、鄰家、百姓，義者戮力同心」，「我們就一定能夠早日迎來戰勝疫情的那一天，香港這個家也一定能夠經受住各種風雨考驗，再放光芒。」

他在信末表示，今後會用「面對面」與「鍵對鍵」兩種方法，與大家更好地溝通交流，並推薦兩個視頻與大家分享，包括《武漢最新城市宣傳片：武漢莫慌，我們等你》，以及《堅信愛會贏：香港各界為抗疫加油》。