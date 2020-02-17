【武漢肺炎】駱惠寧走訪在港中企　了解肉、米等供應　促配合抗疫

中聯辦主任駱惠寧今日（17日）到訪多間在港中資企業，探訪員工，並了解新型冠狀病毒肺炎疫情下防控、市場供應、金融紓困及風險防範等工作，期間視察米倉、油庫、銀行等設施。駱要求在港中資企業以防疫抗疫作為當前最重要的工作，充分發揮在市場供應和金融紓困中的積極作用，全力支持配合特區政府抵御風浪，共同打贏疫情防控阻擊戰。 這是駱惠寧1月6日來港履新後，首次「落區」，且涉及香港公共衞生安全的重大議題。

駱惠寧（右一）走訪中國銀行（香港）有限公司。（中聯辦圖片）

「把防疫抗疫作為當前最重要的工作來抓」

駱惠寧在副主任仇鴻等人陪同下，分別走訪華潤（集團）有限公司、招商局集團、中國銀行（香港）有限公司、中石化（香港）有限公司等在港中資企業，向堅守一線崗位的廣大員工致以慰問和敬意，並實地調研了解新冠肺炎疫情防控、市場供應、金融紓困及風險防範等工作。

從照片所見，駱惠寧訪招商局集團倉碼公司米倉時，身穿螢光保護衣，戴上口罩和安全帽；訪中銀（香港）時只戴外科口罩，與員工近距離交流。

中聯辦的新聞稿指，駱惠寧要求在港中資企業認真貫徹落實國家主席習近平重要指示精神和中央決策部署，「把防疫抗疫作為當前最重要的工作來抓，充分發揮在市場供應和金融紓困中的積極作用，全力支持配合特區政府抵御風浪，共同打贏這場疫情防控阻擊戰」。

「保供應就是保民生」

駱惠寧關注到香港近日出現民生物資搶購現象，他今日在華潤集團潤發倉、招商局集團倉碼公司米倉，分別向企業主要負責人了解豬肉、大米以及日用品倉儲和供應情況，得知貨源充足、供應正常，表示十分高興並予以讚許。駱惠寧強調，保供應就是保民生，在港中資企業要以高度的責任感和使命感，充分發揮背靠內地、聯通全球的資源和物流優勢，繼續穩定貨倉儲備，千方百計增加市民必需食品和關注商品的供應。

駱惠寧（左四）視察招商局集團倉碼公司米倉。（中聯辦圖片）

讚中銀香港第一時間推出「還息不還本」措施

鑑於疫情對香港中小企業經營、金融市場穩定和普通市民收入都造成了衝擊，駱惠寧在中銀香港總部期間表示，中銀香港第一時間推出「還息不還本」等諸多金融服務支持措施，並想方設法為兩地抗疫提供金融支持和業務便利，針對性強、實效突出，在業界起到了示範和引領作用。他又指，在這個特殊時期，中銀香港可再謀劃推出一些金融支持和紓困措施，幫助中小企業和廣大市民應對經濟下行帶來的困難。

駱惠寧亦到訪中石化香港的青衣油庫，充分肯定中石化香港防疫工作和生產經營「兩手抓」、「兩不誤」，採取「油品不斷供、商品不漲價、服務不打烊」等有力措施，保障香港地區油品的穩定供應。駱惠寧特別強調，要抓好油庫和油氣站等地點的安全生產管理工作，確保萬無一失。

駱惠寧又稱，希望駐港中資企業繼續做好自身防疫工作。