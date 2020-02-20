【預算案】飲食界呻20萬津貼太少　民建聯倡稅務優惠誘業主減租

政府早前宣布防疫抗疫基金支援餐飲業界，大型食肆可獲最多20萬元津貼，惟業界希望政府除了津貼外能加碼支援，由於租金佔食肆營運成本相當部分，建制及泛民政黨都呼籲當局能帶頭減租。 民建聯建議政府為減租業主提供稅務優惠，透過此誘因令私人業主減租；民主黨則要求政府推動港鐵、機管局等公營機構為旗下商戶推出寬減租金措施，以起帶頭減租的作用。

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，業界員工有22萬，已經去到水深火熱、奄奄一息的環境。他稱雖然曾向業主商討酌情減租，惟業主大都拒絕。（鄭榕笛攝）

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，業界員工有22萬，已經去到水深火熱、奄奄一息的環境，「過年前出現小陽春，不要原來是曇花一現，到了初一生意開始轉差」，雖然曾向業主商討酌情減租，惟業主大都拒絕。

政府成立防疫抗疫基金在支援飲食業方面，以餐廳規模定奪，大型食肆及工廠食堂獲發20萬元，而小食店、小型食肆和食物製造商等獲8萬元津貼。楊位醒指，普通食肆牌照(大牌)及小食食肆牌照(細牌)按店舖售賣的食品種類劃分，而非餐廳場地面積，但食肆面積決定員工人數，部份2000平方呎的食店的僱員已有近70、80人，20萬津貼對他們的幫助是杯水車薪。

民建聯今（20日）要求政府產業減租，並為減租提供稅務優惠，透過此誘因令私人業主減租。另設失業救援津貼給開工不足的前線員工，確保足夠支援共渡時艱。又提議當局應當劃ㄧ向飲食業企業暫緩繳交暫繳稅，令他們有現金流應付員工薪水開支。

民建聯成員、扶貧委員會委員葉文斌表示，當局應善用扶貧委員會轄下關愛基金及社創基金，為近日有餐飲業應對疫情生意下滑而轉型外賣等模式提供支援。

民主黨到政府總部外請願，要求政府推動港鐵、機管局等公營機構為旗下商戶推出寬減租金措施，以起帶頭減租的作用。（鄭榕笛攝）

民主黨則到政府總部外請願，要求政府推動港鐵、機管局等公營機構為旗下商戶推出寬減租金措施，以起帶頭減租的作用。例如港鐵可參考房委會做法為租戶減免50%租金，即租戶平均可享75.5萬元租金寬減。