【政圈風聲】梁志祥一度棄民建聯初選　獲地區挽留最後關頭報名

距離立法會選舉僅餘大半年，不同黨派正積極協調出戰人選，其中民建聯訂立初選機制，由領導層及地區支部以投票、考勤等方式，「普選」黨友代表民建聯出戰地區直選和超級區議會議席，今日（18日）截止報名。 民建聯規定，現任議員參加初選需獲黨團過半數支持，民建聯黨團昨日開會聽取有意參選者匯報，但據聞現任新界西議員梁志祥未有現身，一度傳出他打算退下火線，惟不少地區人士極力「挽留」，最終梁志祥改變心意繼續參選，將遇上黨友周浩鼎等3人挑戰。

民建聯新界西議員梁志祥遇上周浩鼎挑戰。（資料圖片）

民建聯早前推出黨內初選計劃，本月3日開始報名，今日結束，中委會將於本月25日定出「建港之聲2.0」的參加者名單，3月中下旬將舉行五區諮詢會，預料屆時各參加者需要解釋政綱及回答黨友問題，至4月正式敲定出戰人選。

其中在超級區議會界別，黨主席李慧琼、觀塘區議員顏汶羽已報名，其中顏汶羽是去年區選「倖存者」，將頂替失去「超區」入場卷的周浩鼎騰出的空缺。周浩鼎為延續議員生涯，已報名參選新界西初選，與梁志祥、陳恒鑌直接競爭，令新西戰況變得最為激烈。

據聞，已任兩屆新西議員的梁志祥，本有意退下火線，故遲遲未報名參加初選，至昨日更盛傳他向黨友表明不會出戰，惟消息一出即惹來「不滿」，不少地區人士紛紛勸他再坐一會，最終梁志祥回心轉意，趕及今日「死線」前報名。有民建聯中人指，梁志祥長期盤踞元朗、屯門，熟悉錯綜複雜的地區勢力，而且對方是全國政協委員、新界社團聯會會長，政治歷練和手腕較佳，新人要接手並不容易。

民建聯舉行初選決定出戰人選。（資料圖片）

劉國勳新東有力一戰

除梁志祥、周浩鼎外，民建聯新界西議員陳恒鑌已報名爭連任，2016年選舉排梁志祥隊伍內的前屯門區議員葉文斌亦有報名，勢成四人混戰格局。

另一競爭激烈的選區是新界東，事關區議會（第一）界別，來屆肯定成為民主派囊中物，現任議員、民建聯劉國勳需轉戰地區直選，才有望延續議會生涯，據悉他有報名參加新界東初選，硬撼黨友陳克勤及葛珮帆。

據悉，民建聯初選投票分兩部分，中委及地區支部分佔55%及45%，其中支委一人可投兩票，對北區出身、過往曾贏過黨內初選而晉身立法會的劉國勳有利，有黨中人認為他有力一戰。

至於其他地方選區，多名現任議員已報名參加初選，包括港島張國鈞、九龍東柯創盛、九龍西鄭泳舜，料出線不成問題。