【財政預算案2020】梁繼昌莫乃光料派錢5千至6千元　赤字達1200億

下周出爐的財政預算案，各政黨都要求派錢1萬元，本來表明不支持全民派錢的會計界梁繼昌及資訊科技界莫乃光都改口風，不再反對派錢。梁繼昌形容，派錢現時已變成政治訴求，政府有需要處理，料政府最終派5,000元至6,000元。 莫乃光則解釋，當初他們相信，派錢導致熱錢流入市場，有機會進一步推高口罩價格，但認為現時市民可能已經失業，「飯都無得開」，政府惟有用錢補助基層市民最基本的生活需要。

本來表明不支持全民派錢的會計界梁繼昌及資訊科技界莫乃光都改口風，不再反對派錢。（資料圖片/余俊亮攝）

莫乃光認為，政府在防疫政策方面處理不當，導致搶口罩等現象出現，花了長時間亦無法解決問題，令市民缺乏信心，以至希望政府「畀返啲錢我傍身喇」。

莫乃光又解釋，當初他們相信派錢會導致熱錢流入市場，有機會進一步推高口罩價格，但現時情況是市民可能已經失業，「飯都無得開」，政府惟有用錢補助基層市民最基本的生活需要。

梁繼昌又表示，國際貨幣基金組織（IMF）及其他評級機構都會留意經濟體的赤字情況，如果赤字高過GDP的 5%，會對整個評級有影響。他相信，港府在預算案推出的措施，亦需要顧及對其信貸評級的影響，所以估計政府將派5,000元至6,000元，但認為實際派錢金額，將視乎整體措施開支多少。

梁繼昌預算，2019/20財政年度的財政赤字將是500億元，今年赤字高達1,200億元，明年赤字為600億元，而22/23年赤字相信將改善為400億元。

梁繼昌預算，2019/20財政年度的財政赤字將是500億元，今年赤字高達1,200億元，明年赤字為600億元，而22/23年赤字相信將改善為400億元。（周禮希攝）

至於預算案建議，梁繼昌特別提出抗疫措施，建議財爺將去年4次提出的紓困措施按情況延續至未來兩個財政年度、他又提議全額寬減薪俸稅及利得稅，兩者的退稅上限均為5萬元、以及讓企業在2020/2021與2021/2022年度錄得的虧損，可一次性抵銷最近3個財政年度的應評稅利潤。他亦提出向就業滿3個月遭解僱人士提供2萬元津貼、減免專上院校的本地學生一年學費、以及根據2003年沙士專家委員會的報告建議，增加2,000張傳染病床位，以及建立檢疫及隔離中心應對未來的疫症等。

莫乃光則建議注資5億元至「創新及科技支援計劃」，向各大專院校、科研機構等徵集新型冠狀病毒肺炎相關的科研項目，並透過關愛基金資助本港社福機構和區議會，為基層家庭、有需要人士等提供口罩等防疫用品。業界方面，莫乃光建議政府延續，科學園及數碼港園區初創、商業租戶現有的50%租金優惠至本年底、以及撥5億元向在職資訊科技、研發等技術員工每人發放5,000元一筆過「科技人才進修資助」等。