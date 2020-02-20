【財政預算案2020】新同盟倡全民派錢15000元　紓困建議共1700億

撰文：周禮希
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《財政預算案》下周公布，新民主同盟要求政府向全港約720萬永久性居民每人派1.5萬元，是各眾多政黨之中叫價最高，惟新同盟在立法會沒有議席。新同盟區議員譚凱邦指，他們建議派錢人人有份，不作篩選，以協助全民抗疫紓困。
新同盟的派錢建議本身已涉款1080億元，其他建議包括為公屋及房協租戶代繳2個月租金；綜援、高齡津貼、長生津及傷殘津貼「出雙糧」等，合共1700億元。譚凱邦指，政府去年財政儲備逾萬億元，積穀防饑，而現時正是善用儲備協助市民的時候。
陳惠達（左）指，教育局向學校提供退學補貼，但質疑有多少家長會因為疫情退學。（高仲明攝）
新民主同盟一共提出7項紓困措施，包括寬減百分之二百利得稅及薪俸稅，上限2萬元，令政府少收444億元。他們亦建議寬免差餉一年，每季上限1500元，共涉114億元。
該黨召集人、前立法會議員范國威表示，理解公眾理財原則應是做好長遠規劃，但認為政府基本工作亦做不好，又要推出「大白象工程」，令現時左、中、右的政治勢力都要求政府派錢，還富於民。
除了提出紓困措施，新同盟表明反對深圳重新放寬來港簽駐，強調他們要求政府真正封關，以及要求政府正面回應「五大訴求」。
范國威表示，他們提出的要求，在社會上已有極大共識。（高仲明攝）