【財政預算案2020】新同盟倡全民派錢15000元　紓困建議共1700億

《財政預算案》下周公布，新民主同盟要求政府向全港約720萬永久性居民每人派1.5萬元，是各眾多政黨之中叫價最高，惟新同盟在立法會沒有議席。新同盟區議員譚凱邦指，他們建議派錢人人有份，不作篩選，以協助全民抗疫紓困。

新同盟的派錢建議本身已涉款1080億元，其他建議包括為公屋及房協租戶代繳2個月租金；綜援、高齡津貼、長生津及傷殘津貼「出雙糧」等，合共1700億元。譚凱邦指，政府去年財政儲備逾萬億元，積穀防饑，而現時正是善用儲備協助市民的時候。