【鑽石公主號】鄭泳舜：一確診患者情況嚴重　促派醫療專家支援

滯留在鑽石公主號的部份港人獲准離開郵輪，共有106人昨乘搭港府的包機回港，現時仍有50多名確診感染的港人及30多名緊密接觸者在日本。民建聯立法會議員鄭泳舜表示，今日先後赴日本三間醫院與醫護人員會晤，期間確認一名女港人患者情況嚴重，須入住深切治療部。 鄭泳舜促請政府盡快成立傳染病專家醫療組，協助於日本留醫的港人，同時將分散的患者，集中於兩至三間醫院，以便港府派出特遣隊照料。

滯留在鑽石公主號的部份港人獲准離開郵輪，共有106人昨乘搭港府的包機回港，現時仍有50多名確診感染的港人及30多名緊密接觸者在日本。（路透社）

鄭泳舜表示，確診港人患者及緊密接觸者分別入住日本10多間醫院，地點分佈於橫濱、千葉縣、愛知縣、長野縣、山梨縣及神奈川縣及名古屋等地。鄭泳舜稱，今日曾到聖瑪麗安娜醫科大學醫院、川崎市立井田醫院等醫院了解港人患者的最新病情，當中不少患者反映因言語不通，未能成功與醫護人員溝通，擔心會影響治療進度。

鄭泳舜表示，其中一名入住聖瑪麗安娜醫科大學醫院的港人女患者情況嚴重，該患者出現呼吸困難，現已安排於深切治療部留醫。（民建聯）

鄭泳舜又指，其中一名入住聖瑪麗安娜醫科大學醫院的港人女患者情況嚴重，該患者出現呼吸困難，現已安排於深切治療部留醫。另有家屬向他反映，同船家人確診後乘坐救傷車近6小時，才抵達醫院，亦有夫婦患者送到不同醫院治療，因失去聯絡而感無助。

他促請政府派出第三支特遣隊，向滯留日本港人提供「一站式」支援，包括以「個案經理模式」提供服務、為仍滯留的港人提供翻譯服務或配置翻譯器材，同時盡快公布滯留在日本的港人返港安排。