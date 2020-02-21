麥理浩夫人逝世　曾大力推動本港公益事業　特首表示哀悼

前港督麥理浩的遺孀鄧麗娉（Margaret Noël Dunlop，通稱麥理浩夫人Lady MacLehose）逝世，行政長官林鄭月娥表示哀悼。

林鄭月娥說：「麥理浩勳爵夫人在港期間一直熱心本地社會和公益事務，關懷社群。她在1971年至1976年出任香港公益金會長；亦十分支持傷健兒童及成人透過策騎發揮他們的最大潛能，建立自信，於1975年促成香港傷健策騎協會成立，之後亦建成薄扶林騎術學校推動有關活動。」

林鄭月娥說：「我對麥理浩勳爵夫人的辭世感到哀痛，謹代表香港特別行政區政府，向她的家人致以深切慰問。」

麥理浩夫人與前特首董建華在2000年會面。（政府新聞處）

曾在聖保祿學校任教 學生有吳靄儀

麥理浩夫人麥鄧麗娉1920年生於英國蘇格蘭，父親為爵士， 1947年下嫁任職外交官的麥理浩。麥理浩在1959至1962年在任職香港政府政治顧問期間，麥夫人也在聖保祿學校任職中學教師，學生包括公民黨吳靄儀大律師。

推動公益事業 多項設施以她命名

1971年至1982年擔任港督夫人期間，麥夫人對推動香港公益事業不遺餘力，當中包括在1971年至1976年出任香港公益金主席，以及在1975年一手促成香港傷健策騎協會成立。位於西貢的麥理浩夫人渡假村和香港聖公會麥理浩夫人中心，都是以她的名字命名的社福設施。

麥理浩夫婦倆均熱愛郊野和遠足，而麥理浩夫人對植物更是有相當的興趣，對香港的植物也十分熟悉，並曾支持植物學家胡秀英博士在香港的研究工作。香港政府把麥理浩徑和麥理浩夫人渡假村以麥理浩勳爵伉儷命名，除了是因為兩項建設都是由麥理浩本人提出以外，正正是出於兩人對郊野和遠足的熱忱。

自麥理浩勳爵退休後，麥夫人跟隨丈夫返回蘇格蘭隱居。兩人育有一對孖生女兒，麥督在2000年離世後，他們的其中一位女兒也在2007年辭世。