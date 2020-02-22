【武漢肺炎】朱凱廸舉行布口罩工作坊　親解布口罩安全問題

立法會議員朱凱廸今日（22日）在錦上路舉行口罩工作坊，希望鼓勵市民使用可重用的布口罩，減少整體外科口罩消耗，將物資留給前線醫護和保安清潔人員。不少人關注布口罩衞生及安全問題，朱凱廸解釋指，布口罩只是替代品，不適用於人多或高危的地方，建議使用者在人較少或短暫外出時使用。 參與布口罩工作坊的陳小姐表示，與家人同住元朗村屋，人口較市區疏落，而且布口罩較環保，可重覆使用。

手作布口罩分為兩層 可自行置入瀘芯

朱凱廸解釋，工作坊的布口罩以外層防水布及底層棉布組成，中間有空間予使用者放置濾芯。坊間有不同建議如濕紙巾、冷氣機濾棉等，可置於布口罩的夾層中過瀘空氣，他表示尚待政府或其他團體研發更有效瀘芯，民間建議只能「頂住先」，強調布口罩仍然比不上外科口罩。

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希望可環保地抗疫 居村屋人口密度較低減風險

元朗居民陳小姐指，普通外科口罩儲備只有約1個月，使用布口罩除了希望可環保地抗疫，亦希望可減少外科口罩的消耗，她認為自己居住元朗村屋，人口密度較低，配戴布口罩短暫停留於社區的風險同樣較低。被問到會否希望政府對口罩問題予以支援，陳小姐表示對政府不抱期望，只能靠自己自救。

工作坊派清潔用品、訂口罩 清潔工獲發漂白水感開心

另外，朱凱廸的團隊在工作坊中亦有派發酒精搓手液及漂白水，在場有清潔工人獲派漂白水向記者表示很開心，因為外面不少藥房標價甚高。團隊亦為市民訂購口罩，不少居民向工作人員查詢及訂購，今日發放的口罩為香港眾志早前在網上由洪都拉斯訂購，之後訂購的口罩貨源將會改至印度或其他地方。