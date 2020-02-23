【武漢肺炎】 滯留者以「荊易行」離湖北返港　工聯會接607宗求助

武漢肺炎疫情持續，超過二千名港人目前仍然滯留在湖北省。工聯會表示截止今日（23日）已收到近607宗滯留當地港人求助。有港人憂慮若一直未能回港工作，會被雇主解雇。工聯會建議政府優先安排長者、孕婦，小童，以及疫情有改善的地方優先撤離。 另外有工聯會成員透露，有極少數港人通過「荊易行」計畫，在獲取特定批文後成功駕車離城回港。

工聯會立法會議員陸頌雄表示，現時以微信群組與在武漢港人聯絡，共接獲607宗求助。（黃舒慧攝）

工聯會立法會議員陸頌雄表示，現時以微信群組與在武漢港人聯絡，共接獲607宗求助，當中最多求助個案來自咸寧市及荊州市。求助個案中，有184宗求助個案希望盡快回港工作，否則面對手停口停，或被雇主解雇，以至無法供樓負債等等。他指目前政府與當地的綠色通道只限藥物並不足夠，建議政府盡快擴展通道至其他物資。

工聯會接獲的求助個案中，有26宗因特殊原因需要盡快回港，包括履行合約，上庭聆訊，甚至有學生需要回港應考文憑試等等。除了上述26宗個案，另外亦有50宗涉及孕婦及健康因素，屬於特急情況，希望盡快回港，其中5名孕婦分佈在荊州、恩施以及黃石市。

工聯會屯門地區服務處社區主任陳文偉指，求助個案中包括一名周姓單親媽媽和其8歲女兒，他們目前滯留在宜昌，該女兒因患有羊癇症，四度病發需要在當地醫院搶救，有關個案已在早前轉介給政府，亦在日前拿到藥物。

他希望政府能考慮部分緊急個案，優先安排撤離。

他又透露，少數香港人現時透過自己方法離開湖北，即通過「荊易行」計畫，通過公司發出的特定批文駕車離開，但他強調有關計畫只涉及非常少數人，港人亦無法通過回鄉證在微信小程序申請，只能在線下辦理，估計只有10多人成功離開。



麥先生目前在宜昌市滯留超過40日，他表示該市所有道路均封閉，缺乏食物醫療用品。（黃舒慧攝）

工聯會正協助的其中一個個案麥先生，目前在宜昌市滯留超過40日。他表示該市所有道路均封閉，缺乏食物醫療用品，山區村只有柴米油提供。他促請政府安排滯留港人回港，考慮用高鐵接送，因為每一個市都有站，相比飛機比較快捷。

另外，工聯會前副理事長彭港祥和太太今年1月中到武漢市探親後一直滯留當地。他通過視訊向記者表示，早前通過衛生署及駐武漢辦得到藥物配給。當地目前必需品尚算足夠，但心情低落，希望政府明白香港居民「不是來旅遊才來武漢」，只是為了探親才來，直言「我地都唔想」，又指現在他們在恐慌中度日，每天擔心會中招。