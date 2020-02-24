【武漢肺炎】佛堂4人確診　林正財籲停實體宗教聚會、社交飯聚

武漢肺炎疫情持續，近日更出現佛堂群組爆發，本身是醫生的行政會議成員林正財今日（24日）再次呼籲市民避免社交活動，又呼籲宗教團體暫時停辦實體聚會。 至於有警員出席警隊六十人飯聚後確診肺炎，林正財指至今仍未有其他警員確診，認為市民「唔需要太擔心」。

林正財（資料圖片/黃舒慧攝）

警員飯聚後確診 林正財：大家唔需要太擔心

林正財表示，要找尋香港的「零號病人（Patient Zero）」有一定難度，但他指出香港大部分本地個案都能找到源頭。他解釋市民感染肺炎有兩大源頭，包括社交活動和家居感染。

林正財說，多於四至五人的聚會已屬高危，他嚴肅呼籲市民避免社交活動，又呼籲宗教團體暫時停辦實體聚會，指不少現時已改用軟件聚會，但仍有團體舉行實體聚會。

林正財指至今仍未有其他警員確診，認為市民「唔需要太擔心」，不過他出有關情況仍需多觀察十數天，他亦呼籲不要再舉行這些飯局。

指「強制檢疫」非常成功

至於隔離檢疫情況，林正財指出首批接受「強制檢疫」的人已出營，又指每天大約有千人需要「強制檢疫」，包括在家居「檢疫」，至今這些接受隔離的人仍未有確診個案，加上「強制檢疫」令內地旅客大幅滅少，認為「檢疫」至今非常成功。