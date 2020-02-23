【武漢肺炎】工聯會自製口罩印簡體字　吳秋北：方便模具設計

全城瘋狂搶口罩下，不少政界中人都有意本地生產口罩，但最終工聯會先拔頭籌，完成生產線。不過，有網民在工聯會會長吳秋北的facebook照片發現，工聯會的口罩上壓印生產者標示的位置，寫了簡體字「工联会」，惹來不少網民留言批評。 吳秋北接受《香港01》查詢時指，工聯會對使用簡體或繁體字，沒有太大包袱。不過他亦解釋，在模具製作時，如使用繁體字，筆劃繁多的「工聯會」將印成「一pat嘢」，因此才沒寫繁體字，下條生產線可以考慮改變形式，毋須用簡體字樣。

吳秋北表示，由於在口罩上壓印的位置本身太小，他從工聯會的同事口中聽聞，製作模具會有一定難度。他指，相關的標示模具，需要特別訂製，但如果在如此細小的字體上寫繁體字，將印製得很模糊，「特別是工聯會的『聯』字」。

由本港懲教署生產的外科口罩，早前因疑似流出市場，惹來不少爭議。該口罩上，就印有代表「correctional services industries(懲教工業)」縮寫的CSI字眼，並長期被稱為「CSI口罩」。

由懲教署生產的口罩，一般供應給公務人員使用，政府一眾高官出席記者會時，都戴上印有「CSi」字樣的懲教工業口罩。(資料圖片)

被問到為何不使用工聯會的英文名縮寫「FTU」，吳秋北笑言，這英文名較少人認識，但在工聯會尚未設立的下一條生產線，可考慮使用這個模具，但已使用中的簡體字「工联会」字樣模具，則不會放棄使用。

吳秋北今日(23日)發布的facebook帖文提到，他昨天(22日)到工聯口罩工場看望何啟明和義工，順便請教怎樣製造口罩，更試了當中每個工序。其中一張照片是近距照片，見到口罩上印有「工联会」字樣。

吳秋北又在fb帖文中澄清外界猜測工聯會的口罩生產線獲政府資助的說法，指工聯會至今從沒申請過政府一分錢，稱工聯會不發國難財，「無論是疫情出現以來，陸續派出去的幾十萬口罩（工會和地區），還是開辦口罩廠，我們從來都是免費送，從沒有賣過一個口罩給市民。」他又批評，有人從口罩製造和派發口罩上抹黑工聯會，實在是不想給香港一個回復正常的機會。