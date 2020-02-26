【財政預算案2020】財赤事隔15年重現　今年比以往多一項「創舉」

《財政預算案》今日（26日）公布，財爺陳茂波「從善如流」，宣布全民派錢1萬元，但預計來年赤字高達1,391億元。回歸至今，有7次預算案公布錄得赤字，分別是1998/99、1999/2000、2000/01、2001/02、2002/03、2003/04、2008/09（其中兩次最終結算修正為盈餘）。 本文回顧歷年政府盈餘及赤字狀況，以及在財赤年度，政府如何解畫。不難發現，特區政府對於財政穩健極為重視，以往一出現較大的赤字，大多會詳細解釋原因，並提出多項解決方案。今年比過往歷次「赤字預算」不同的是，陳茂波同樣解釋財赤成因，但反過來更加「敢使錢」，豪花711億元向全民派錢，甚至破紀錄錄得過千億元赤字，亦照派不誤。

▼《財政預算案2020》措拖▼

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須注意的是，財政預算案公布時由於財政年度未完（至每年3月31日），公布的盈餘/赤字和最終數字或會有所出入，有兩年更是由「赤字預算」變成有盈餘。以下會並列兩組數字，讓讀者參考。

1999：回歸後首錄財赤 政府提公營機構私有化​

回歸初期，本港受到97年亞洲金融風暴衝擊，經濟受挫。1999年，時任財爺曾蔭權公布回歸後第二份預算案，指該年度預計會出現245億元赤字（最終修正為232億）。

當時曾蔭權解釋，政府在社會福利、教育、醫療方面開支一直增長，時任特首董建華提出多項新政策都需要資金；政府賣地收益和多項稅收均下降。為此，政府推出一系列措施，如將公營機構私有化。

2000：赤字變盈餘 政府繼續改革公共財政

曾蔭權於2000年公布的預算案，指出該年度預計會出現16億元赤字（最終修正為盈餘100億），比原先估計的365億元大幅減少349億元。當時曾蔭權指出，該年度的財赤遠低於原先估算，主要因為外匯基金投資收益優於預期。曾蔭權當時提出，政府會實行公務員自願退休計劃、改變資助機構的撥款制度。

2001：地價、外匯基金收益減少 曾蔭權：嚴控公營部門開支

2001年，曾蔭權公布財政預算案，表示該年度預計會出現114億元赤字（最終修正為78億）。曾蔭權解釋，赤字主要源於四大因素：地價收益少133億元；存放於外匯基金的財政儲備投資收益少87億元；地鐵有限公司部分私營化為政府帶來的進帳少50億元；政府要為推行自願退休計劃支付13億元長俸及其他有關開支。當時曾蔭權提出往後的財政策略，包括「節用裕民，繼續嚴格控制公營部門的開支」。

曾蔭權任財政司司長期間，公布過3次「赤字預算」。（政府新聞處/資料圖片）

2002：梁錦松上任 指公共財政有「結構性問題」

曾蔭權於2001年出任政務司司長後，由梁錦松接任，2002為後者首份主理的預算案。梁錦松公布，該年度預計會出現656億元赤字（最終修正為633億）。

梁錦松引述「檢討公共財政專責小組」報告，指公共財政出現結構性的問題。收入方面，由於房地產市場出現調整，土地收益、來自銀行和地產公司的利得稅收益、物業交易印花稅等三方面的收入，已出現結構性的下調。在預期低通脹的環境下，投資收益的回報率無可避免會減少。由於本金和回報率同時下跌，投資收益亦會出現結構性的下調。

開支方面，報告指政府開支價格變動欠缺彈性，例如整體經濟物價下跌，但政府開支的物價基本上仍維持不變。香港人口老化，社會保障援助金的需求也會日增。此外，政府在經濟低迷時，刻意採取反經濟周期的財政政策。其後梁錦松提出多項改革公共財政的措施，當中最為著名的就是公務員減薪。

2003：叫停賣地收入銳減

梁錦松於2003年3月初公布其第二份預算案，當時沙士疫情尚未大規模爆發，但經濟已陷入低谷。梁錦松公布該年度赤字為700億（最終修正為617億），主要原因包括政府2002年11月宣布停止賣地一年，全年地價收入較原來預算少139億元；另由於政府正研究兩鐵合併，推遲出售地鐵二期股份，收入減少150億元。此外，政府公共開支繼續增加，對政府財政構成壓力。梁錦松當時表示「由於財赤嚴重，必須及時解決」，公務員減薪、停聘會繼續，並且提出檢討綜援金額。

梁錦松在經濟低迷時期任財政司司長，他任內發表過兩份財政預算案，兩份皆有赤字。（政府新聞處/資料圖片）

2004：03過後經濟回穩 唐英年：赤字已比預期少

梁錦松於2003年中因偷步買車醜聞下台，由唐英年接任。唐英年2004年公布政府預計赤字為490億元（最終修正為401億），但他表示這個數字已少於他在2003年10月所估計的780億元，主要因為財政儲備投資收益、利得稅及印花稅收入都較先前估計為高。同時，各部門繼續精簡架構和工序，因而該年度的開支比預期為少。

2009：再次赤字變盈餘 曾俊華：大致收支平衡

曾俊華2007年接任財政司司長後，唯一一次發表「赤字預算」是在2009年。香港於2008年初開始生活成本飛漲等問題困擾，政府該年中推出一系列利民紓困措施，耗資110億元，包括開學津貼、額外的電費補貼、凍結政府收費等，導致政府經營開支上升。同年底，香港面臨金融海嘯的衝擊，經濟受挫。

曾俊華2009年發表財政預算案時，預計該年度會出現49億元赤字，大致收支平衡，他指當時金融危機帶來的稅收影響暫時未浮現，不過基於地價收入比預期低、基本工程開支上升等，對政府財政也帶來一些壓力。由於該次原先公布的「赤字」數字相對低，曾俊華未有提出重大的開源節流措施。

然而，政府其後公布該年度的最終結算，得出15億元盈餘，政府解釋是由於薪俸稅及利得稅收入高於預期，以及開支需要較預期為少。

唐英年（左）及曾俊華（右）皆曾任職財政司司長。（政府新聞處/資料圖片）

2020：陳茂波未提開源節流 直接派錢派糖

陳茂波在今年預算案中，提到本年度財赤將達378億元，更指下年度財赤將達1,379億元，如屬實將是歷來最高。陳茂波有詳解本年度財赤原因，包括利得稅和薪俸稅收入的減少、防疫抗疫基金的支出增加，下年度財赤有大部分是基於派錢及其他一次性紓困措施。

但觀乎整份預算案以及其後的記者會，陳茂波未有具體提出「開源節流」的措施，對增加稅項表示「言之尚早」，被問到日後政府如何控制開支時，也未有直接回應；反而陳茂波延續以往政府的派糖措施如綜援雙糧、扣稅、電費補貼等，更宣布全民派錢1萬元。固然他表示這是基於社會事件、疫情等特殊情況下的一次性措施，但客觀上，也明顯比過往敢於花錢。