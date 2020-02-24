【政壇諸事町】口罩啱size的唐英年　風騷寄語預算案：不怕要財赤

武漢肺炎疫情肆虐下，如何戴口罩亦可成為一門學問。全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年上周接受傳媒訪問期間，被指「戴錯口罩」露出下巴，成網民熱話。今日（24日）唐英年再分發抗疫物資時，終於正確佩戴口罩。曾任財政司司長的他寄語，政府不要害怕財赤，在即將公布的預算案中，同時做到紓緩市民短期壓力和釋放經濟長期潛力。

唐英年上周戴口罩接受傳媒訪問，卻露出整個下巴，意外引來網民熱議。（now新聞影片截圖）

派10萬個口罩、1,500枝消毒洗手液、500包白米​

中聯辦主任駱惠寧上周五（21日）在中聯辦分批會見多個建制社團，包括港區全國人大代表及政協委員組成的友好協進會，身兼會長的唐英年會後接受傳媒訪問。惟唐英年戴口罩時露出下巴，受訪期間亦未有調整位置，引來網民熱議。有網民留言，問究竟個下巴要幾長，戴口罩才會露出下巴？

唐英年今日以香港友好協進會會長兼香港江蘇社團總會會長身份，率領兩會成員結集抗疫物資分發巿民，包括10萬個口罩、1,500枝消毒洗手液及500包白米等。唐英年表示，香港市民要「鎮定」和「堅定」，社會才會「穩定」，疫情可望克服，他寄望香港人發揮守望相助的精神，同舟共濟，合力渡過當前難關。唐英年又指，歡迎立法會上周通過300億元防疫抗疫基金，並希望本周三公布的財政預算案可做到紓緩市民短期壓力和釋放經濟長期潛力的效果。

曾於2003年至2007年擔任財政司司長的唐英年又指，特區政府不應害怕財赤，只要秉持堅定的理財哲學，防止財政出現結構問題，面對赤字亦可以克服。唐英年舉例指，政府2003年面對高達700億元財赤，最終果斷決定提出紓解民困，藏富於民的措施。隨著自由行及人民幣業務等措施出台，香港最終在3年後，經濟重拾軌道，財政回復盈餘超過1,000億元以上。

鄉議局主席劉業強向村民派發5萬口罩

另一方面，鄉議局今日亦向村民派發5萬個口罩。主席劉業強表示，將會到多個鄉派發口罩，他指5萬個口罩不算很多，但亦希望略盡綿力，同心抗疫，鄉議局將盡最大努力繼續搜羅口罩等物資，派發予鄉民。鄉議局亦呼籲，鄉民時刻保持個人及環境衞生，加強村公所、祠堂、宗教、家居等地點的清潔，密切留意官方的訊息和指引，勿輕信流言。