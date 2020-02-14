【武漢肺炎】民研：市民口罩儲備量平均增至3周　指全靠良心企業

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情擴散，市面上持續出現搶購防疫用品及日用品的情況。香港民意研究所今日（14日）公布調查，市民的口罩儲備量平均由月初的2星期增至3星期。醫學界立法會議員陳沛然評估足夠，呼籲市民若有多餘口罩應分予有需要人士。 民研主席鍾庭耀則稱，口罩短缺問題得以舒緩，全靠良心企業「係政府冇乜良心嘅時候自救」。

口罩短缺問題舒緩 鍾庭耀：民間自救

民研在網上對14,281名市民進行調查，有超過9成受訪者擔心會在未來一個月感染肺炎，當中非常擔心及中等擔心分別接近3成，而20-29歲的組群對會受到感染最為擔憂。

至於最為市民關心的口罩供應問題，相對於月初受訪者平均只有2星期儲備，今次的調查中平均儲備數量已升為3星期，各年齡層的儲備相若。

鍾庭耀認為，數字反映口罩短缺的情況略為舒緩，「靠良心企業喺政府冇乜良心嘅時候自救」，而基層及長者獲民間幫助下，口罩不足的問題亦得到改善，又指現時須關心的是前線醫護防疫用品短缺的情況，政府及醫管局責無旁貸。

陳沛然表示，3星期的口罩儲備暫時足夠，呼籲有更多儲備的市民將口罩分予有需要人士。鍾庭耀就笑言今日是情人節，若有男朋友囤積了口罩計劃送予另一半，應與其他人分享。

陳沛然（右）指市民平均3星期的口罩儲備量應足夠。左為鍾庭耀。（翟睿敏攝）

林鄭指封關再無意思 逾7成人不同意

特首林鄭月娥早前指現時封關「已經再無意思」，據民研的調查，有7成2受訪者不同意此說法，近8成人相信全面封關可有效防止武漢肺炎由內地傳入，8成4受訪者對港府的抗疫表現表示不滿。

有關數據是否反映政府陷入管治危機？鍾庭耀直言危機已存在數月，包括搶購口罩等問題均由此爆發，質疑為何其他地方如澳門等面對着同樣的疫情，卻沒有出現搶購潮，批評港府未有善用疫情的機遇令民望翻身。

根據衛健委數字，全國確診人數接近6萬人，陳沛然指若當中1%來到香港，亦有600名患者，必會為社會及醫療系統帶來極大壓力，而現時國內疫情必定未到頂峰，「國家仲好努力爬緊山」，封關仍有需要。不過陳沛然亦相信，疫情數個月後會過去，勉勵港人要團結努力、共渡難關，「在政府不擔起帶領市民走出困局的角色時，靠自己捱過去」。