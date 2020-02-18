香港民研：港人平均口罩儲備25日　存量較月初提升

香港民意研究所發佈新一輪「社區健康計劃」研究報告，統計全港市民口罩儲備，發現港人平均有25.1日口罩可用，較2月7日調查所得的17.3日有所提升。其中66.6%受訪市民口罩儲備達1個月或超過1個月，但同時有近3%受訪者反映只餘下不足一星期用的口罩。

香港民研統計全港市民口罩儲備，發現港人平均有25.1日口罩可用，較2月7日調查所得的17.3日有所提升。（資料圖片/梁鵬威攝）

機構於本月3日至17日透過電話訪問及網上問卷訪問21,267名市民的口罩儲備情況。研究發現，全港18區市民的口罩儲備量由低至高排名，以離島區市民儲備最少，平均有23.7個。緊接排名二至六的是黃大仙區、深水埗區、屯門區、南區及沙田區，全部儲備量不足25日。而最儲備量最多的則是大埔區及西貢區市民，平均口罩量同為25.5日。

全港18區市民以離島區市民的口罩儲備最少，平均有23.7個；緊接排名二至六的是黃大仙區、深水埗區、屯門區、南區及沙田區，全部儲備量不足25日。（網上社區健康資訊系統截圖）

以全港400多個區議會選區劃分，口罩儲備最少的是黃大仙慈雲西，市民平均擁有20日用量的口罩。其次為屯門悦湖、屯門田景、深水埗南昌東及九龍城馬頭角，平均口罩量不足22日。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀提到，社會出現有人持刀搶廁紙，亦有市民在家囤積廁紙牆，反映過去一兩周除了有口罩搶購潮，其他抗疫物資亦開始出現短缺，反映市民對政府制度不信任。

鍾庭耀認為市民及社會組織可以透過數據辨識出最需要幫助的人群，及有助解決抗疫物資被抬價的問題。（余俊亮攝）

香港民研將調查數據按區議會選區劃分為452區 ，整合成一個網上社區健康資訊系統，以地圖顯示各區市民口罩儲備量。數字會每日持續更新。市民可以上網查閱，當中物資最缺乏的地區會以紅色標示。鍾庭耀認為市民及社會組織可以透過數據辨識出最需要幫助的人群，及有助解決抗疫物資被抬價的問題。