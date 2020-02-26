【財政預算案2020】全民派一萬　陳茂波：目標暑假陸續收到錢

新一份《財政預算案》今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布向18歲或以上香港永久居民派發一萬元，並推出寬減百分之百的薪俸稅和個人入息課稅、寬免住宅物業全年差餉等措施，但政府預計來年財政赤字高達1391億元，中期預測經營帳目會連續5年錄得赤字。 陳茂波下午3時舉行記者會，介紹預算案內容及回應提問，《香港01》正直播現場情況。他表示，現金發放計劃目標是市民於暑假陸續收到款項，強調派錢唯一考慮是經濟環境轉差。

陳茂波。（張浩維攝）

獨立審議派錢不會加快進度

【16:30】有記者問跨黨派都有要求獨立抽出派錢一萬元，問陳茂波是否不會考慮，以及問他可否承諾不會重現派錢4千元的「翻版」。

陳茂波回應時重申，現金派發計劃獨立抽出不會令派錢加快，「其實無分別」，他指放在預算案內，料約5月底如獲立法會同意已可通過，會在暑假開始時，7月初左右可接受申請，暑假期間會派錢。

至於目前至7月開始，政府需要開會落實有關細節，亦要讓銀行修改電腦系統，以對接政府的系統等，有實際工作要做，即使派錢的撥款提早通過，亦無法提早派錢，希望大家理解。

他又提到，只要是18歲以上永久居民即可獲派錢，處理手續上較簡單，強調政府上下齊心，希望做好此事。



【16:20】陳茂波表示，會否為樓價減辣是視乎很多因素，包括未來的樓宇供求數量、經濟情況等，加上辣招是包括針對不同人的稅款，如外地買家、買第二個物業的港人等。他強調，政府會密切監察及留意樓市，但不會訂下硬性指標。

財經事務及庫務局常任秘書長劉焱表示，2020至21年度的地價收入預測減少，是根據發展局公布的未來一年樓宇落成量作推算，政府對此的預算較有把握。

抽出警隊撥款？常秘：不把開支放入預算屬隱暪財政

【16:15】陳茂波表示，派錢是基於經濟、社會情況，派錢決定並無考慮「防疫抗疫報告」，又指自己不知有這份報告，與港人一樣也是看到報道才知道，強調派錢並非「隨時拍拍腦袋」可以做到，需經過通盤考慮，並得到特首林鄭月娥同意，才可作出派錢決定。

財經事務及庫務局常任秘書長劉焱表示，政府各部門的預算需經過立法機關通過，才能夠正常工作，指將部門撥款放入預算部分，屬正常做法。她指出，所有部門每年可規劃的開支需求需放入預算，直指不把可規則開支放入預算，屬隱暪財政需要，強調這是正常、完整的做法。

【16:09】財經事務及庫務局常任秘書長劉焱表示，在撥款中預留了10億元作行政開支上限，佔百分之1.5，但強調不一定要用盡10億元，希望可盡量簡化程序及減少開支。

她又說，除了電子表格外，亦有一些市民需要用較傳統紙本方式取錢，政府會提供不同選擇，照顧不同需要的市民。

陳茂波說，有仔細研究應否派消費券或現金，強調政府希望盡快派錢到市民手中，加上涉及繁複手續，政府從來未試過，亦涉及防偽等，擔心未能配合政府目標，相信派錢較能照顧不同人的需要。

陳茂波。（李澤彤攝）

【16：17】有記者問陳茂波，政府在2011年派發6千元時，第一批亦要到10月尾才派發，為何有信心暑假可開始派發1萬元？又問他認為政府涉1200億元的各項措施加上派發1萬元，是否可以挽回政府所有問責官員的民望。

陳茂波回應指，當年6千元派發在8月尾登記，11月開始派發，但他指今次派錢獲金管局、資科辦等各部門大力支持，希望做到振興經濟，刺激消費。他強調，令錢盡快到市民手上相當很重要，又指近年電子銀行、電子錢包變得普及，他靠專業團隊支持，認為有信心在暑假開始發放現金。

陳茂波強調，預算案推出的措施，是為了要做正確的事情；至於措施會否令政府更受歡迎，並不相關。

管治班子減薪？ 陳茂波：按機制處理

【16:00】有記者問及為何會派錢給律政司的撥款有何作用，以及問政府的管治班子會否減薪。

陳茂波回應指，向律政司撥款的4億5千萬元，將攤分長時間 「10年、8年用」，是配合聯合國就2030年可持續發展的其一組成部分，在改善法治方面的建議，相信律政司未來會回應有關措施的疑問。

至於公務員及管治班子方面，陳茂波指，有關公務員的編制是因為過去數年預算案推出不少措施，有需要增加人手應付；至於管治班子減薪，他表示，有關薪酬按現有機制處理。

設小組研究稅率問題

【15:55】財政司司長陳茂波表示，在國際間正研究設全球最低稅率，對於本港一直維持低稅率的優勢構成危機，希望經濟增長加快，或政府會考慮調整稅率，會成立一個小組研究稅率問題。

【15:55】有記者問預算案為何無提到失業緩助金，以及追問派錢的方式。陳茂波表示，就派錢的具體登記及手續，政府會在與銀行、監管機構確定後，再行公布。但他亦表示，目前電子銀行方便，會研究盡量爭取相關手續。

至於失業緩助金，陳茂波引述特首林鄭月娥指，會通過關愛基金提供支援，而勞工及福利局亦已表示會調整做法，在資助低收入在職家庭方面處理，有關家庭的兒童亦有津貼額。

【15:50】被問到政府會否考慮調整稅率或開徵新稅項，陳茂波表示，在開源方面，調整稅率是政府其中一個選項，開徵新稅是另一個，政府會把有關事宜放在議程較高位置，但現時是言之尚早。

【15:47】有記者問到，政府目前未知疫情何時受控，如果之後要再推出紓困措施，會否有困難，又問陳茂波如何評估未來的情況？

陳茂波回應時指，決定發放1萬元，的確如預期一樣，令赤字過千億。他指，自己與團隊曾認真考慮過，並做了不同的派錢方案，但有見目前的確是非常例外、特別的情況，例如去年經濟已經不好，近期市民亦要張羅抗疫物品，有人收入少了，甚至面對失業。在如此艱難下，他們決定即使全民派1萬元，亦要盡量保留各一次性紓緩措施，但未來經濟如變得更差，「那就不好意思，有機會需要減」，但現時先留更多錢在大家的袋內，之後一起支撐香港經濟。

他又提到，防疫基金花了300億元，去年4次的紓困措施又花了近300億元，但現時經濟真的太差，如不及時加大力度幫忙，他恐怕有公司要倒閉，造成失業問題，所以要盡量現階段先推出措施協助。

至於疫情方面，陳茂波指，暫時他判斷疫情的影響較短暫，因為專家都表示，天氣熱時病毒會死，他希望之後社會將回復較正常的經濟活動。他又提到，有人對比當年沙士後，本港有自由行令經濟反彈較快，但香港目前經濟要回復，條件與以前不同。不過，他相信如果大家齊心推動經濟，以港人機智靈活，相信經濟很快可回復過來。他又指，今次預算案就2021/22至2024/25年度的中期預測實質經濟增速，為每年2.8%增長，同以往2.9%比，略低一點。

沒計劃將警隊開支綑綁派錢審議

【15:37】被問到警隊開支極受社會關注，會否將一些受爭議項目綑綁派錢一同審議，陳茂波表示政府沒有打算獨立處理。

至於會否擔心財政赤字影響香港的國際評級，陳茂波指，明年財政赤字賑面達1391億，但與其他措施如綠色債卷、撇除一次性的津貼等互相扣減後，比例沒有那麼高，而且政府有詳細考慮過國際評級問題，亦有與評級機構解說，會了解社會狀況及經濟情況再考量，留意國際間評級機構對數字的解讀。

（張浩維攝）

一次性紓緩措施未來要逐步收縮

【15:38】有記者問及，政府明年赤字達1400億，未來5年都會「見紅」，為何仍要派錢？是否為庫房埋下炸彈，現時派錢只為挽民望？陳茂波強調，派錢只是一次性措施，不會構成長期財政負擔。

至於「明日大嶼」計劃，陳茂波強調，早前的撥款是針對規劃及財務研究，而香港長遠要增加土地供應、建立土地儲備，認為明日大嶼可改善新西連接港島交通基建，強調政府不會做財政上負擔不起的事。

至於樓市為何不肯「撤辣」？陳茂波提到，近期成交相對淡靜，認為現時樓價市民難以負擔，不是合適時間調整辣招，現時未具備減辣條件。

【15:36】有記者問為何決定派1萬元，以及問到政府未來在開源節流有何方向？陳茂波回應指，聽到了很多有關派錢的不同意見，而在衡量各建議時，主要是關心現時經濟太差，預料今年第一季的經濟增長會繼續差，而本港在疫情過後，需要盡速恢復經濟，企業回到正軌，以穩住就業情況。

陳茂波提到，今次推出了中小企政府百分百擔保的融資計劃，目的都是幫企業穩住情況，認為這亦對勞工市場都重要，所以訂出一萬元水平。

開源節流方面，陳茂波表示，增加收入要推動經濟多元發展，他在金融服務、創科都有加大力度；至於是否調稅率、開新稅未來都不排除。在減少開支增長方面，亦是另一方向。第三方面，他提到，過去十幾年有不同的一次性紓緩措施，幅度未來亦有需要時都要逐步收縮。

至於一萬元的發放計劃，陳茂波指，未來會再有詳細公布。

未回應會否選特首

【15:15】被問到本次應各黨派要求，派發一萬元予香港居民，是否為選特首舖路？陳茂波指，派發一萬元的唯一考慮到經濟環境轉差。他指由去年中開始受社會事件影響，街道上亦見到不少店舖結業，因此選擇直接派錢，刺激消費，待疫情過後推動本港經濟發展。

至於財政負擔方面，陳茂波強調撇除發行綠色債券收入、房屋儲備金回撥及一次性紓緩措施後，赤字590億元，赤字率2%，低於3%的國際警戒水平。



【15:06】記者會開始，有記者問及為何會全民派錢，是否只為了平息民怨？另外樓市為何不減辣，而只推定息按揭貸款？財政司司長陳茂波表示，政府赤字高，經濟進入嚴冬期，所以希望盡快穩定經濟，強調錢要快到市民手，申請手續越簡單快捷越好，目標是市民可以在暑假開始收到錢。

他指全民派一萬元，目標是市民於暑假收到款項。 他說派錢只考慮為打提振經濟，未回應會否參選特首。

至於樓市，陳茂波說，樓市在去年下半年有所調整，認為現時樓價仍難以負擔，政府無條件減辣，今次推出定息按揭貸款，希望作為其中一個選項給市民買樓。