【財政預算案2020】林鄭第一時間出稿：支持派錢一萬　為市民加油

財政司司長陳茂波公布《財政預算案》，宣布全民派錢一萬元，一向主張錢要用得其所「理財新哲學」的特首林鄭月娥，中午發表聲明支持預算案發放一萬元現金，認為香港面對眼前前所未遇的難關，措施合理和有效，直接給市民「加油」，能夠即時協同社會攜手共濟，措施也可以刺激消費，為本地經濟注入一定的動力。 林鄭月娥表示，預算案中推出的大規模逆周期措施，涉及金額達一千二百億元，顯示特區政府帶領香港渡過難關的決心和承擔，和積極回應市民大眾對紓困措施的期望，認為這些措施和早前公布，涉款三百億元的防疫抗疫基金互相補足，將為社會所有階層、所有背景的人士，提供全方位支援。

特首林鄭月娥發表聲明指，支持預算案建議發放一萬元現金予成年香港永久居民。（歐嘉樂攝）

林鄭月娥在聲明中表示，預算案中果斷和實質的建議，相信這些措施有助社會上下團結抗疫、為有需要市民大眾提供具體協助，和推動經濟整合重振。

林鄭續指，香港經多年累積，財政儲備豐厚，目前正是須用好儲備幫助香港渡過難關的時候；但財政司司長亦指出，未來公共財政將連續數年錄得赤字，警醒我們必須促進經濟增長，增加收入，以支持我們的社會發展。正如之前發表的《施政報告》和《財政預算案》所述，政府會致力透過不同策略發展多元經濟，尋找新的經濟增長動力，創造就業，期望全社會同心協力，支持相關措施。

林鄭說，樂見財政司司長既提出協助香港人渡過時艱的紓緩措施，也加大力度推廣香港的傳統經濟支柱如金融服務，和積極發展香港具有優勢的新興產業如創新及科技。與此同時，政府亦須回應全球就環境的挑戰，她歡迎《財政預算案》中推動減碳和綠色科技的發展。

香港正處前所未見的嚴峻關鍵，林鄭強調，有信心預算案能為社會各方提供見效有成的支援，支持香港戰勝逆境，繼續向前。她懇請立法會議員以及市民大眾支持預算案各項建議，好讓它們早日落實。