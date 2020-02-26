【財政預算案2020】國際倡設全球最低稅率　港府將設專家小組研究

財政司司長陳茂波在記者會上表示，國際經貿組織留意到有國家利用稅務手段爭取投資者，部分國家認為此舉令自身國家「蝕底」，倡議設全球最低稅率，對於本港一直維持低稅率的優勢構成衝擊。政府會與稅務專家、學者、商界人士成立一個小組研究稅制問題，令本港稅制保持吸引力及競爭力。

陳茂波指，政府會與稅務專家、學者成立一個小組研究稅制問題，令本港稅制保持吸引力及競爭力。（張浩維攝）

成立小組研稅率 保本港競爭力

陳茂波指，部分國家表示全球稅率不一，有國家利用稅制爭取投資者，國際經貿組織因此正研究設全球最低稅率。商家無論到各國做生意，最低限度都要繳付最低稅項，即使在當地沒有繳付全部稅項，回到自身國家時仍要繳付差額，避免有國家利用稅制「爭生意」。他認為對於香港一直維持低稅率的傳統而言是一個衝擊，會與稅務專家、學者、商界人士成立一個小組研究稅制問題，一方面符合國際要求，另一方面調整稅制，令本港稅制保持吸引力及競爭力。

加稅或開徵新稅 陳茂波：言之尚早

另外，陳茂波亦被問到政府會否考慮調整稅率或開徵新稅項達至收支平衡，他表示中期測算至2024至25年綜合帳赤字約為70多億元，大致達到平衡。他指要若要儘快減少財政赤字，會考慮開源方面的措施，例如調整稅率及開徵新稅，政府會把有關事宜放在議程較高位置，但現時是言之尚早。