【財政預算案2020】警隊預算增25%惹爭議　陳茂波：無意分拆審議

財政司司長陳茂波今天（26日）公布《財政預算案》，警務處明年度的開支預算高近258億元，較上年度預算大幅增加24.7%，料警隊至明年3月31日會增加約2,542個非首長職位，及1個首長職位，其中處理公眾活動、人群管理及制訂應付騷亂計劃的「行動單位工作」預算則增加17.9%至56.43億元，並增加966個職位以加強行動能力。 陳茂波今天出席記者會被問及會否把警務處預算分拆提交立法會審議，陳茂波表明沒有打算分拆有關撥款。財經事務及庫務局常任秘書長劉焱則表明，將所有部門的可規劃開支放入預算案，是非常正常和完整的做法。

陳茂波又表示，派錢是基於經濟、社會情況，派錢決定並無考慮「防疫抗疫報告」。（張浩維攝）

特別用途車開支飆升44.7% 更換6架裝甲車

警務處2020至2021年度的開支預算高達258億元，較上年度預算大幅增加24.7%，在坊間惹起不少爭議。在非經營帳目方面，用於購買包括水炮車在內的「警隊特別用途車輛」整體撥款達1.38億元，比19至20年度增加4,264.7萬元（44.7%）。另外，購買車輛、裝備、工程的非經營撥款亦由2.48億元增加逾倍至5.34億元，當中包括更換6輛裝甲車，每部價值1,200萬元，總數約7,500萬元，項目需交《2020年撥款條例草案》一同交立法會審批。回顧歷年財政預算案，警方開支節節上升，19至20年度是預算首次突破200億元。

被問到會否將所有部門的撥款預算與派錢綑綁，一同提交立法會審議，陳茂波表明，政府沒有打算把警隊撥款分拆獨立處理。陳茂波又表示，派錢是基於經濟、社會情況，派錢決定並無考慮「防疫抗疫報告」，又指自己不知有這份報告，與港人一樣也是看到報道才知道，強調派錢並非「隨時拍拍腦袋」可以做到，需經過通盤考慮，並得到特首林鄭月娥同意，才可作出派錢決定。

劉焱則表示，政府各部門的預算需經過立法機關通過，才能夠正常工作，指將部門撥款放入預算部分，屬正常做法，她指出，所有部門每年可規劃的開支需求需放入預算，直指不把可規劃開支放入預算，屬隱暪財政需要，強調這是正常、完整的做法。