【政圈風聲】派錢成陳茂波的天降「橫財」　惟預算案藏小炸彈？

財政司司長陳茂波昨日（26日）公布新一份財政預算案，最受注目的措施自然是全民派錢1萬元。香港民意研究所最新調查發現，陳茂波民望為43.5分，比之前彈升16.9分；預算案評分為54.1分，滿意淨值為正19個百分點。民望不算很高，但起碼回歸「正常」分數，且反彈力凌厲。 事實上，這次財政預算案對陳茂波而言可算一個「天跌下來的餡餅」，經歷過去大半年政局紛亂、武漢肺炎疫情下的行政失誤，整個特區政府民望直插谷底，經濟面臨寒冬。陳茂波最終「半推半就」亦答允派錢，可算「時勢造英雄」，冷手執個熱煎堆，亦為他未來如要競逐特首之位打下基礎。 只不過，預算案捆綁警隊撥款，料將成為下一輪議會攻防戰，對峙局面近兩日已初步形成。陳茂波在爭議之中，能否獨善其身，避過這顆潛在的政治「小炸彈」？

▼《財政預算案2020》措拖▼

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無數個意外 養出特首黑馬？

陳茂波前年提出的「關愛共享」派4000元計劃，被指條件複雜、安排不周，去年引起市面大混亂，一度拖累陳茂波的形象，他亦要為此公開道歉。然而去年中爆發的反修例示威，「意外」為陳茂波提供喘息的機會。不像另外兩名司長張建宗、鄭若驊經常要露面受靶，陳茂波甚少「上身」，公眾對他的不滿自然會轉移到其他官員和警隊身上。

今年1月，武漢新型肺炎殺到香港，陳特首林鄭月娥未能把握機會挽回民望，反而在口罩供應、封關等重大問題上繼續失分，香港民研本周初公布她的評分為18.2分，民望淨值為負74個百分點，再創其上任以來最差紀錄。由於本地經濟大受影響，港府財政儲備過萬億，民間與各大黨派對於派錢，態度由意見紛紜，變成了全民訴求，不派很可能會萬箭穿心。派錢不會顯得陳茂波「刻意收買人心」，而是「順應民意」的表現。

可以說，多個不同的意外，為陳茂波提供了政治資本。雖然陳茂波已表明派錢是他和林鄭商討後的決定，但予公眾觀感，「功勞」當然落在財爺身上。適逢林鄭民望探底，陳茂波又是被外界盛傳的「特首黑馬」，政界口耳相傳，若陳茂波日後要競逐特首之位，今次派錢算便是其最厚的一份資本。難怪有人笑言，今次全民派錢1萬元，是陳茂波的一筆「政治橫財」。

陳茂波在預算案中公布派錢後，民望彈升16.9分。（張浩維攝）

捆綁警隊撥款 惹泛民輿論攻勢

不過事情總是一體兩面，陳茂波在反修例示威中不用「上身」，和其「戰略位置」有很大關係。而今次預算案，卻又多了一個政治爭議點，就是被民主派嘲為「警隊豪裝費」的258億警隊撥款，在本來只涉公共財政的預算案平添一縷政治火藥味。民主派批評這是將派錢捆綁在爭議項目上，對陳茂波展開輿論攻勢。

陳茂波今日（27日）出席立法會會議期間擺出強硬姿態，堅稱不考慮將現金分享計劃分拆出來審議，而警隊撥款為何大增應留待特別財委會「由保安局、警隊解釋」。可以預期，相關爭議將會成為下一輪議會攻防戰的引爆點，甚至成為陳茂波的一顆政治「小炸彈」，社會上歡迎派錢但又對警方表現強烈不滿的淺黃/中間派市民將會有何反應？

蔡子強分析，陳茂波派錢並不是什麼艱巨的任務，選特首「行情看漲」，很可能是基於「海軍鬥水兵」。（資料圖片）

蔡子強：海軍鬥水兵 料民主派「姿態強硬，抗爭有限」

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，反修例風暴後建制一方形象大受打擊，現時外界揣測的「潛在特首人選」中，沒有哪一個拿得出具體重要的政績，陳茂波被認為競逐特首「行情看漲」，很大程度是因為「海軍鬥水兵」。

蔡子強形容，陳茂波宣布派錢並不是一項甚麼艱巨的任務，相比之下，曾蔭權任財爺期間率領港府「打大鱷」擊退索羅斯，守住聯繫匯率，才是一項出色的政績：「你還要回想一下，當年曾蔭權的潛在對手很強，有民望很高的陳方安生、梁錦松，以至後來的梁振英，曾蔭權最後都能更上層樓。」他估計，陳茂波的民望急升，有可能是一道虛火，視乎他往後如何拆解民主派的攻勢。

論票數，民主派理論上不可能擋得住表決，那他們會否啟動像去年《逃犯條例》爭議期間一樣規模的抗爭，阻礙議會進行？蔡子強分析，民主派其實左右為難，畢竟今次預算案捆綁派錢，如果抗爭力度過猛，容易被指「阻人發達」，得罪選民；若然不盡力抗爭又有可能得罪一部分深黃或最激烈的支持者，「但相信這個ground不會太大」。他預計，民主派會保持「強硬高姿態」，但未必敢癱瘓議會。