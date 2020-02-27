【財政預算案】市民憂樓市斷崖式下跌　陳茂波提5大理據指機率低

財政司司長陳茂波昨天（26日）公布《財政預算案》，他今日（27日）出席電台烽煙節目時，有市民擔心經濟下行，要求財爺確保樓市不會大幅下跌。 陳茂波表示，政府已就此作出研究，認為出現此「危險」情況的概率「唔敢話無」，但機會率不高，現時未見到樓市出現斷崖式下跌的情況。他指出，現時情況與1997年金融風暴有五大不同之處，包括失業率在短中期不會重現當年情況、當年樓市供應較多等。

陳茂波希望讓市場自行調節樓價，政府不應「插隻手落去」。（張浩維攝）

供樓利息、失業率較當年低

聽眾區小姐在「烽煙」環節感謝財爺派糖派錢，但她擔心經濟開始下行、失業率回升，憂慮樓市再次大跌。陳茂波稱明白其擔憂，政府已就此作出研究，出現此「危險」情況的概率「唔敢話無」，但機會率不高。

陳茂波解釋，當前情況與金融風暴情況有五點不同之處，例如時任特首董建華推出「八萬五」政策，樓宇供應較多；當年供樓利息較現在高很多，失業率當時亦升得很快，升至百分之八，他評估短中期不會再出現這個情況。另外，當年銀行收緊信貸也是樓市大跌的原因，他指出現時金管局已提醒銀行不要收緊信貸，加上當前地產商的財務狀況與當年不同，當時地產商急於「推貨」，令樓市出現「向下推」的作用。

陳茂波指政府現時無意減辣。（資料圖片）

樓市調整有序 不宜減辣

有聽眾關注政府會否「撤辣」，陳茂波說，樓市去年中開始靜下來，及後回軟，回軟速度較慢，但一般市民仍難以承擔，樓價與經濟基調亦脫節，因此認為有秩序的調整是可以的，強調不考慮削減住宅樓宇需求管理的措施，以免市場出現誤解，令樓市再次「炒起」。陳茂波希望讓市場自行調節樓價，政府不應「插隻手落去」。

陳茂波又說，過去一年香港環境變化很大，年初出現中美貿易戰，年中則出現社會事件，《預算案》公布爆發肺炎疫情。他指出，政府將推出土地共享計劃，希望增加500公頃土地供應。至於「明日大嶼」計劃，陳茂波稱向立法會申請前期研究撥款，只是希望做一個「扎扎實實嘅研究」，包括財務可行性、填海方式等，強調政府希望為未來突破土地限制，又重申「明日大嶼」在財務上屬可行，因填海出來的土地值錢，「有決心做就一定有方法做好」。