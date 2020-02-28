【黎智英被捕】林卓廷批剝削遊行自由　再次激發趨緩和的社會氣氛

民主黨前主席楊森、工黨李卓人及壹傳媒創辦人黎智英今早（28日）被捕，三人被指參與831非法集會。其中黎智英再被控2017年涉恐嚇記者，現被帶至九龍城警署調查。

林卓廷表示，今早上午8時許收到楊森電話，指警方上門將其以非法集結罪拘捕，涉及831港島基督徒大遊行，他亦澄清另一名前主席何俊仁暫時未有被補。林卓廷又指，收到最新消息，黎智英將被安排下午到法庭應訊，涉及非法集結罪及恐嚇罪，另外警方亦會就楊森的非法集結罪落案檢控，林卓廷表示民主黨會全力協助楊森抗辯。

民主黨立法會議員尹兆堅質疑，警方今次的行動是新一輪「大圍捕」的開始，又強調當日遊行屬自發性質並涉及宗教活動，3人亦非活動發起人，批評警方高調拘捕3人是選擇性執法，為社會製造寒蟬效應。