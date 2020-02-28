【黎智英被捕】林卓廷批剝削遊行自由　再次激發趨緩和的社會氣氛

政情
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民主黨前主席楊森、工黨李卓人及壹傳媒創辦人黎智英今早（28日）被捕，三人被指參與831非法集會。其中黎智英再被控2017年涉恐嚇記者，現被帶至九龍城警署調查。

林卓廷表示，今早上午8時許收到楊森電話，指警方上門將其以非法集結罪拘捕，涉及831港島基督徒大遊行，他亦澄清另一名前主席何俊仁暫時未有被補。林卓廷又指，收到最新消息，黎智英將被安排下午到法庭應訊，涉及非法集結罪及恐嚇罪，另外警方亦會就楊森的非法集結罪落案檢控，林卓廷表示民主黨會全力協助楊森抗辯。

民主黨立法會議員尹兆堅質疑，警方今次的行動是新一輪「大圍捕」的開始，又強調當日遊行屬自發性質並涉及宗教活動，3人亦非活動發起人，批評警方高調拘捕3人是選擇性執法，為社會製造寒蟬效應。

【黎智英被捕】民主黨前主席楊森（右）、工黨李卓人（中）及壹傳媒創辦人黎智英（左）今早（28日）被捕，三人被指參與831非法集會。（資料圖片/盧翊銘攝）

林卓廷對警方將3名民主運動的核心成員拘捕表示憤怒，強調3人於當日未有作出任何暴力衝突，亦未有組織暴力行動，拘捕剝削港人行使遊行及宗教表達自由的權利，再次激發暫時稍緩的社會氣氛。

林卓廷指，現時最重要是全城同心抗疫，警方卻沒有給予市民喘息的機會，繼續打壓聲音；凸顯即使中聯辦主任有所更替，中央對港人的打壓從未有變，預言拘捕行動會陸續發生，呼籲大守家要做好心裡準備，又揚言會與不義政權抗爭到底。

尹兆堅又提到，警隊加薪及《財政預算案》近日備受爭議，質疑現時高調將幾名民主派人士拘捕，是要轉移公眾視線。

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