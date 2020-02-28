【立法會】政府工程撥款跳過工務小組　直上財委會審議

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，立法會部份會議取消，工務小組委員會會議亦不例外。 政府向工務小組發信，表示要撤回2020至2021年度基本工程撥款文件，並轉交財務委員會討論。

武漢肺炎疫情 令多個會議取消

財政事務及庫務局向立法會工務小組委員會主席盧偉國發信，表示由於武漢肺炎疫情爆發，部份會議取消，失去合共8小時的會議時間。

該信件表示，上述工程撥款需要在4月1日前由財委會通過，否則無法持續為大約1萬項工程支付合約款項，而政府有可能因此要支付利息和額外費用，更會面對訴訟風險，同時會影響相關公司的資金周轉，涉及1.7萬人的生計。此外，未能撥款亦會影響緊急維修工程。

政府將工程撥款從工務小組委員會撤回，並直接交由財委會審議。（高仲明攝）

截至2月26日，工務小組仍未開始討論撥款，因此政府決定撤回文件，並直接交付財委會審議，讓財委員有充足時間討論，希望在3月底前通過撥款。

盧偉國：理解抽起討論是應急方法

立法會工務小組委員會主席盧偉國今日（28日）表示，收到財經事務及庫務局致函，決定同意按局方要求，抽起基本工程儲備基金撥款的討論，直接提交財務委員會審議。盧偉國對政府因應緊急情況採取應急方法表示理解，指出多項涉及民生的工程如水務、排污等，若未能在4月1日前通過，會面臨「斷纜」的死線。盧偉國稱，落後的工務工程共涉300多億元，呼籲泛民議員面對民生所需，勿要再浪費議會時間。

朱凱廸指業界不滿臨時檢疫中心缺招標

工務小組委員會成員朱凱廸則反對議案直上財會。朱凱廸於周三的會上指出，項目預算不超過3,000萬元才可納入基本工程儲備基金，政府向中國港灣工程有限責任公司批出竹篙灣臨時檢疫設施的工程合約共1.93億元，違反政府不能越過立法會動用公帑的原則。土木工程拓展署署長劉俊傑就回應指，工程費由獎券基金直接支付。

朱凱廸對傳媒指，有業界對政府跳過招標程序感到不滿，定價亦超過市場價格，又質疑政府指公開召標浪費時間的說法。朱凱廸表示，其他事務委員會未有舉行會議，工務小組絕對有時間加緊討論，督促政府堂堂正正交代，未有公開召回及繞過事務委員會的原因。