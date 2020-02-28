【新冠肺炎】林鄭月娥去信全體公務員　感激堅守崗位投入抗疫工作

特首林鄭月娥今日（28日）去信全體公務員，指現在所面對的疫情前所未遇，十分感激公務員努力工作堅守崗位，全情投入各項抗疫工作，她深信各位同事必定一如以往，緊守崗位，齊心一致服務香港。林鄭又說，公務員事務局局長及財經事務及庫務局局長今日將發出聯合通函，回應公務員對口罩供應的關注。 林鄭表示，在今日召開的部門首長會議上，她要求各主要官員及部門首長體諒同事的處境，以體恤關懷的態度，回應同事所關心的問題。她亦告知他們，在有需要時，可把相關事宜向其親自領導的跨部門督導委員會暨指揮中心呈報及尋求直接指示。

林鄭在信中提到，在這段期間曾探訪口岸，熱線及聯絡中心，準備中的檢疫中心，口罩生產設施及不同部門的支援隊伍，親身了解同事的工作情況。她指，許多同事善用特別上班安排，義務協助監察接受檢疫人士，以及在檢疫中心提供服務。探訪期間，她亦見到許多退休公務員伸出援手，義務提供協助，認為這種團結一致的精神，實在令人振奮及鼓舞。

林鄭續說，自1月25日起，各局及部門按指示實施特別上班安排，以減少社交接觸，同時維持緊急及必須的公共服務，並有限度地提供基本的公共服務。有鑑於疫情可能持續一段時間，政府已調整策略，一方面推行更多減少社交接觸的具體措施，另一方面確保可為市民提供更多所需服務，而政府樓宇亦會加強環境衛生措施，以作配合。她強調，這些調整並不會影響政府的抗疫目標。