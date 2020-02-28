【逃犯條例】林卓廷去年6月被撐警人士襲擊　警方通知：終止調查

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民主黨立法會議員林卓廷去年6月30日，離開立法會行經金鐘海富中心天橋時，被多名出席撐警集會的示威者襲擊，後報稱被拗傷手指及以雨傘插其腹部位置等，案件交由港島區重案組跟進。

林卓廷今日（28日）收到警方回覆，獲告知案件已完成調查，但至今仍未能認出並拘獲任何涉案人士，在未有獲得其他證據的情況下，決定終止調查此案。林卓廷斥責警方今次的做法，徹底暴露警隊的腐朽及無能。

民主黨立法會議員林卓廷批評，警方今次的做法向社會發出錯誤的訊息，只要撐警便不用擔心會被拘捕，徹底暴露警隊的腐朽及無能。（翟睿敏攝）

林卓廷指，當日其facebook有全程直播襲擊過程，並清晰拍下了施襲者的容貌，對警方沒有證據的說法表示質疑。

他又憶述當日有10多名警員在場，卻未有對施襲者採取任何行動，批評警方今次的做法向社會發出錯誤的訊息，只要撐警便不用擔心被拘捕，「徹底暴露警隊的腐朽及無能」。林續稱，事件破壞香港法治及摧毀社會秩序，變相鼓勵市民採取暴力自衛，甚至行使「公民拘捕權力」。

林卓廷的黨友紛紛開腔批評警隊決定。民主黨主席胡志偉質疑，警察選擇性執法，市民自衛反而有可能被捕，斥警方執法「以撐警作為基線」，成為大眾憤恨的根源。

該黨立法會議員尹兆堅質疑警方徇私枉法，以政治主導執法。同黨的涂謹申直言警方選擇性政治檢控，是為了討好中央政府而作出的行為。

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