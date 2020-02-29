【財政預算案2020】稅務學會倡政府考慮引入間接稅　全面檢討稅制

財政司司長陳茂波在本周三（26日）發表新一份財政預算案，動用超過1,200億元推出大規模逆周期措施，其中包括向全港18歲以上的香港永久性居民派發1萬元及其他一次性措施。 香港稅務學會顧問委員會主席及前會長王銳強在港台節目《香港家書》中表示，政府在推動經濟發展，以增加收入的同時，應該繼續探討如何擴闊香港稅基，和減低香港財政收入的波動。他舉例指，政府可以考慮於適當時機引入新種類的間接稅或徵費，並立即對香港的稅制和稅收結構進行全面檢討（包括擴大香港的稅基的可行方案），開拓新的收入來源，應對香港人口高齡化帶來的挑戰。

財政司司長陳茂波在本周三（26日）發表新一份財政預算案，動用超過1,200億元推出大規模逆周期措施。（資料圖片/ 余俊亮攝）

政府應檢討《稅務條例》 吸引外國企業來港經營

王銳強指，香港自從1976年後，已有數十年沒有全面檢討《稅務條例》，隨著營商模式的轉變及新型經濟崛起，政府有必要全面檢討現時的《稅務條例》，以確保條例配合現時營商環境，和提供清晰及明確的指引，以吸引外國企業來港經營。他認為，全面審視稅制應包括檢視現有稅收優惠措施的有效性，以確保其有效及能切合實際商業情況。

王銳強提到，歐盟即將對香港的地域來源徵稅制度進行審查，零稅率或近乎零稅率地區所推行的新經濟實質要求，以及其他經濟體進行的稅法變更，都推動政府需要再三考慮香港現時的稅制是否具有可持續性和競爭力，及是否需要進行稅制改革。

政府應控制開支增長速度 避免出現持續赤字

他續說，狹窄的稅基長期以來都是香港現行稅制的一個顯著特徵，由於稅基狹窄和政府財政收入受無法控制的外圍環境變化帶來影響，政府收入並不穩定。隨著香港人口老化，以及市民對公共房屋、教育、醫療和社會福利等各方面的需求不斷增長，政府收入不穩定的問題令人關注。

王銳強提到，在2014年長遠財政計劃工作小組的報告中，也估算到在香港人口老化及經濟動力減慢的情況下，若政府的開支增長持續超越收入增長，結構性赤字或會於10年至20年內出現。他表示，政府需要在未來數年未雨綢繆，積極考慮推出適當的中長期措施推動經濟增長，增加政府收入及控制開支增長速度，以避免出現持續的赤字，否則財政儲備終將會耗盡的一日。