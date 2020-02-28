【財政預算案2020】陳茂波：商品及服務稅有利弊　政府會小心考慮

財政司司長陳茂波周三（26日）發表新一份財政預算案，他今早（28日）出席港台英文節目時表示，商品及服務稅雖有優點，在海外多國都很普遍，但卻是累退稅，對普羅市民的負擔很大，政府需要很小心考慮是否開徵該稅項。他指前財政司司長唐英年曾在2006年，因市民對此稅項未有共識，政府當時表明不再考慮推行商品及服務稅。 至於調整利得稅及薪俸稅稅率，陳茂波強調，政府需考慮香港稅制的競爭力，現時是言之尚早。有聽眾建議政府可增加賽馬日及調整博彩稅稅率，陳茂波說，這些都是可考慮的選項。

陳茂波表示，商品及服務稅雖有優點，在海外多國都很普遍，但卻是累退稅，對市民的負擔很大，政府若開徵該稅項，容易受到批評。（資料圖片 / 張浩維攝）

政府或無海外離世港人資料 派錢存漏洞

不少聽眾都關注政府派發1萬元現金的細節，有聽眾指，得知有香港永久性居民於海外離世，但香港政府並無掌握此資料，其家人親屬或信託人可以使用其銀行戶口，擔心有人會利用這漏洞領取1萬元。陳茂波坦言，不知入境處有否掌握這些數據，但政府在設計表格時會注意這點。

陳茂波又指，政府已開始派錢的相關準備工作，有信心能在暑假開始申請程序，他強調，即使將派發1萬元獨立分拆提交立法會財委會，亦不會加快派發程序，因為銀行系統仍需時準備，他以2011年全民派錢為例，當時銀行需時近3個月與政府系統對接。

派錢設限將拖延申請程序

有聽眾質疑為何港人在移民後，同樣可領取1萬元，陳茂波說，現時約有690萬人持有香港永久居民身份證，但入境處並沒有他們是否已移民外地的紀錄，他提到不少人退休後在鄰近城市居住，若要加入有關限制，將拖延整個申請程序。

他又強調，若容許非永久居民同樣可領取一萬元，政府很大可能會面對法律挑戰，而在司法覆核中的敗訴機會高，政府不想面對這項風險。

另外有數名聽眾關注政府立法規管加熱煙問題，陳茂波表示，食物及衞生局局長陳肇始已表明，規管加熱煙並非只涉及政府收入問題，而是為市民的健康着想，現時有關法案仍未提交立法會審議，政府收到社會上不同人的意見，會再三再考慮。

▼《財政預算案2020》措施▼