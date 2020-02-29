【新冠肺炎】張建宗視察鯉魚門檢疫中心：防疫抗疫的重要一環

政務司司長張建宗今早（29日）到訪鯉魚門公園度假村，視察即將投入使用的新增檢疫單位，對民安隊協助政府妥善管理檢疫中心表示衷心感謝，又強調檢疫中心是防疫抗疫的重要一環。身兼防疫抗疫基金督導委員會主席的張建宗亦提到，委員會已在本星期舉行首次會議，本着「急民之所急」的精神，致力盡快推出各項支援及紓緩措施。 中聯辦主任駱惠寧昨日（28日）亦曾到鯉魚門公園度假村視察，看望並慰問中心的工程建設者。

張建宗（左一）向承建商職員贈送心意包。（政府新聞處）

因應疫情的發展，政府於2月初宣佈，利用鯉魚門公園度假村的空地增建檢疫單位，工程2月3日開展並在前日（27日）完成，過程中動員工地管理人員超過1,900人次及建築工人超過9,000人次。

張建宗今早在建築署署長林余家慧陪同下，到鯉魚門公園度假村參觀檢疫單位，並聆聽人員在建設過程中遇到的挑戰，包括妥善配置衞生設備等衞生和安全方面的特別要求，以及如何以「組裝合成」建築法，在少於1個月時間完成增建118個新檢疫單位。張建宗對參與建築工程的同事，在極短時間內建成新單位表示高度讚揚，又衷心感謝民安隊秉承「救急扶危，服務社會」的宗旨，協助政府妥善管理檢疫中心，致力服務市民。

張建宗又強調，檢疫中心是防疫抗疫的重要一環，既保障正接受強制檢疫人士的健康，亦有助減低市民的感染風險，防範社區傳播疾病。

「防疫抗疫基金」督導委員會本周舉行首次會議

身兼「防疫抗疫基金」督導委員會主席的張建宗表示，委員會已在本星期舉行首次會議，相關政策局及部門會本着「急民之所急」的精神，致力盡快推出各項支援及紓緩措施，又呼籲社會各界要繼續齊心抗疫。