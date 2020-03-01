【新冠肺炎】陳沛然：專家早已提出果斷措施　惟理性未必時時戰勝

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情未見紓緩。醫學界立法會議員陳沛然在港台節目《給香港的信》中表示，新型肺炎的初期病徵輕微，不易發現，增加傳播風險，專家早已提醒政府採取果斷的措施，可惜「理性未必時時戰勝」。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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倡政府利用更多科技檢疫

陳沛然指出，武漢新型肺炎的患病初期的病徵比較輕微，不易察覺，往往導致延誤診治和隔離。在香港，由於不少未有症狀的受感染者越過邊境口岸而不被發現，增加傳播病毒風險。他提到，專家已提醒政府採取果斷措施，減低病毒傳播機會，「然而，理性未必時時都會戰勝」。

陳沛然提到，疫情期間前線醫護人員對保護裝備不足非常不滿，也有人擔心在過分擠迫的病房工作會增加染疫機會，最後導致在家居及社區蔓延。另外，2003年沙士陰霾揮之不去，令數以十萬計市民在市面搶購口罩和洗手液，惟政府被廣泛批評反應緩慢。

特首林鄭月娥2月5日引用《預防及控制疾病條例》，要求2月8日起，從中國內地到港人士強制檢疫14天。但陳沛然指，措施高度依賴接受檢疫人士的自律，只會抽樣檢查，早前也出現過接受檢疫人士違反規定的事件，認為政府應該利用更多科技堵塞漏洞，如具追蹤功能的手機、手環、網絡攝錄裝置，甚至以人工智能技術，在機場和車站用紅外線偵測乘客的額頭等。

陳沛然指，專家早已建議政府採取果斷措施防止病毒擴散，然而「理性未必時時戰勝」。（資料圖片）

理解居民焦慮 惟暴力行為阻礙防疫工作

政府較早前使用未入伙公屋火炭駿洋邨作為檢疫中心，收容從停泊在日本的「鑽石公主號」郵輪接返的港人，引起示威衝突；部分地區接收病人的「指定診所」，更被扔汽油彈破壞。陳沛然表示，居民的焦慮其實是可以理解，但這些暴力行為會嚴重阻礙醫療系統防治肺炎的工作，檢疫中心亦可有助防止社區傳播。他認為，香港社會需要重燃希望、保持信心恢復和平，政府在作決定前也應先充分諮詢和解釋。

陳沛然指，醫管局口罩和防護衣存量只夠一個月使用，遠低於三個月存量的標準，政府長遠而言必須增添和整合資源，防止疫症進一步蔓延。他最後感謝前線醫護同事，在這場艱苦戰鬥中所付出的努力。