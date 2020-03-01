【財政預算案】鄭若驊：承接多元經濟方針　促成交易及解決爭議

律政司司長鄭若驊在網誌撰文，表示就著財政司司長陳茂波上周三（2月26日）公布的新一份財政預算案，律政司會積極推動與「多元經濟」相關的新措施和持續進行的工作。她希望，香港可在促成交易和解決爭議方面發揮優勢。

▼《財政預算案2020》措拖▼

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鄭若驊指，律政司去年1月成立的普惠避免及解決爭議辦公室，目的是加強統籌和實施在避免及解決爭議範疇中的措施，鞏固香港作為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心的地位。此外，律政司一直積極爭取國際爭議解決機構在香港落戶，以應對因為「一帶一路」和大灣區發展而增加的法律及爭議解決服務需求。她提到，現時在中央政府支持下，正探討亞洲－非洲法律協商組織（亞非法協）在香港設立區域國際商業仲裁中心的可行性。

網誌又提到，香港去年成功主辦海牙國際私法會議判決項目間會，得到寶貴的經驗，現正積極爭取香港繼續主辦國際及政府間組織的決策會議，包括在今年主辦第59屆亞非法協年會及聯合國國際貿易法委員會第三工作組的間會。成員國會派出高級官員和法律專家出席，討論一些重要國際法議題，例如海事法和網絡空間法等。律政司亦會繼續加強舉辦爭議解決能力建設的課程。

鄭若驊指出，律政司已經與其中一所全球頂尖國際法學術機構的海牙國際法學院達成協議，支持其與亞洲國際法律研究院合作，由今年開始在香港定期舉辦法律課程，期望這項合作能為本港及周邊地區的法律人士提供優質的培訓和進一步提升香港的國際形象。

她最後表示，律政司未來會繼續積極推展新的政策措施，與其他司法管轄區和國際組織磋商和訂立合作或伙伴安排，在香港舉行重要國際盛事和活動，並會致力透過海外的能力建設和推廣活動提升香港在促成交易和解決爭議方面的國際形象。