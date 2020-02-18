【武漢肺炎】鄭若驊訪元朗　向長者家庭派發口罩

武漢肺炎疫症持續，香港不少人缺乏口罩，長者、弱勢家庭情況尤甚。律政司司長鄭若驊今日（18日）到訪元朗，向長者家庭派發口罩。

聯同博愛醫院訪朗善邨派物資

鄭若驊聯同博愛醫院的社工下午前往朗善邨，探訪長者家庭，了解他們的生活情況，並向他們派發口罩、食物、健康資訊單張及其他物資。鄭若驊表示，政府明白市民購買口罩面對不少困難，因此決定將近日捐贈給特區政府的口罩全數轉贈非政府機構，再由它們派發給弱勢社群等有需要人士，希望社會團結一致，共同抗疫。

鄭若驊亦呼籲市民保持個人衞生的良好習慣，才能夠有效地防止疫情擴散，共同為香港打贏這場抗疫戰。

政府早前表示，近日有少量口罩捐贈予政府，因此透過非政府機構派發予有需要市民。

楊潤雄夥仁濟醫院 福來邨探獨居長者

而教育局局長楊潤雄今日亦與仁濟醫院主席王賢訊，到荃灣福來邨探望獨居長者，並送上防疫物資。片段可見除了酒精搓手液之外，還有米、廁紙、麥皮、餅等物資，以及健康資訊單張。

楊潤雄表示，政府正積極籌備設立「防疫抗疫基金」，為市民提供所需支援，而教育局亦正為學校、學生和家長籌劃支援措施，希望可以盡快落實及公布。

楊偉雄與仁愛堂 亦派口罩予基層家庭

創新及科技局局長楊偉雄、副局長鍾偉強、政治助理張曼莉，今日亦聯同仁愛堂到訪「社會房屋共享計劃」參與單位之一嘅「綠苑」，派發口罩予基層家庭。