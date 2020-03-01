【新冠肺炎】蔣麗芸引檢測：蒸口罩無損過濾力　醫生籲公開流程

外科口罩供應持續緊張，民建聯立法會議員蔣麗芸在疫情初期建議，市民可重用經高溫蒸氣消毒的口罩，惹來一眾醫生反駁，其中港大感染及傳染病中心總監何柏良更直斥有關蒸口罩的影片「錯得離譜、害死人」。 不過，蔣麗芸似乎堅信蒸口罩可行，她上月中委托香港標準及檢定中心就蒸口罩進行測試，將5個微粒過濾效率（PFE）超過95%的口罩在攝氏100度高溫下蒸10分鐘，根據美國ASTN F2299標準測試，發現平均過濾力僅下跌0.11%，並稱報告證明蒸氣高溫消毒，不會破壞口罩結構。 有醫生指，實驗室所採取的處理方法、環境，並非一般家庭能採納，認為蔣麗芸應公開蒸口罩的流程。

蔣麗芸上月中委托香港標準及檢定中心就蒸口罩進行測試，將5個微粒過濾效率（PFE）超過95%的口罩在攝氏100度高溫下蒸10分鐘，根據美國ASTN F2299標準測試，發現平均過濾力僅下跌0.11%，並稱報告證明蒸氣高溫消毒，不會破壞口罩結構。（蔣麗芸提供）

梁子超：實驗室環境、方法或非一般家居能採納

根據蔣麗芸提供的報告內容，中心測試檢測5個正常的外科口罩標本，平均微粒過濾效率為96.69%，及後將5個外科口罩在攝氏100度高溫下蒸10分鐘，平均微粒過濾效率為96.58%。蔣麗芸表示，報告證明蒸氣高溫消毒，不會破壞口罩結構。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，一向有研究顯示乾熱蒸氣對口罩過濾濾芯結構的影響相對較少，不過他指需了解蒸氣對於口罩濕度的影響，若在蒸氣過程出現很多「倒汗水」，有機會改變過濾層的結構。梁子超又認為，報告需進一步交代防水層滲水程度會否被蒸氣影響。

梁子超認為，報告未有詳細交代蒸口罩的過程，他認為若蔣麗芸希望推廣蒸口罩，應公開蒸口罩的全流程，因實驗室所採取的處理方法、環境並非一般家庭能否容易採納，「要講晒全流程係點處理（口罩），處理過程亦都要係家居可以用到」。

蔣麗芸上月中委托香港標準及檢定中心就蒸口罩進行測試，將5個微粒過濾效率（PFE）超過95%的口罩在攝氏100度高溫下蒸10分鐘，根據美國ASTN F2299標準測試，發現平均過濾力僅下跌0.11%，並稱報告證明蒸氣高溫消毒，不會破壞口罩結構。（蔣麗芸提供）

梁子超認為，報告未有詳細交代蒸口罩的過程，他認為若蔣麗芸希望推廣蒸口罩，應公開蒸口罩的全流程。（資料圖片/歐嘉樂攝）

蔣麗芸於1月29日在社交網站分享短片，建議市民可選擇100度水溫「翻蒸」消毒口罩，翌日她以衞生事務委員會主席的身份談及口罩重用問題。黃加慶當時回應稱，外科口罩只能用一次，在宣傳資料及指引寫得很清晰，但蔣麗芸續追問，黃加慶再稱「以我所知無呢樣嘢」，蔣麗芸反駁：「咁我話畀你聽，你自己睇清楚有無呢樣嘢！」