【新冠肺炎】林鄭問責班子捐薪1個月　立法會議員會否仿效？

政府昨日（28日）宣布，行政長官及所有政治任命官員會將1個月的薪酬全數捐予香港公益金作慈善用途，以示與市民同心抗疫、共渡時艱，行政會議非官守議員亦一致同意會將1個月酬金捐予慈善團體。立法會中佔最多數議席的民建聯今日（29日）亦效法政府做法，該黨13名立法會議員將合共捐出300萬元，幫助在是次疫情下，面對失業、或有即時基本生活困難的人士，共渡難關。 民主黨立法會議員尹兆堅批評，政府做法只屬「政治化妝」，民主派不會為了怕「蝕章」而盲目跟從。公民黨立法會議員譚文豪就自言，有自行「揞荷包」為街坊購置防疫用品，但不會像政府如此刻意地聲張。工聯會立法會議員陸頌雄則透露，黨內亦有就捐款作討論。

港府晚上隨即宣布，特首及全體問責官員將捐出1個月薪酬予公益金。（資料圖片／梁鵬威攝）

新加坡政府昨日宣布，總統、全體內閣部長和政務官將減薪1個月，在新型肺炎疫情下與民眾共渡時艱，同時前線抗疫人員將發放1個月獎金。港府晚上隨即宣布，特首及全體問責官員將捐出1個月薪酬予公益金，被行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀指是受到新加坡的壓力，又直言希望政府並非為爭取民意和掌聲。教育局局長楊潤雄今日回應傳媒提問時，就反駁指是由心出發，希望利用資源幫助有需要人士。

尹兆堅自言早已自資10多萬元購買口罩、搓手液等抗疫物資在地區派發。（資料圖片/梁鵬威攝）

民主派：早已自資為街坊購買抗疫物資

尹兆堅對葉劉的說法表示同意，又形容政府捐薪的做法只屬小恩小惠甚或補償。被問到會否仿效，尹兆堅就自言早已自資10多萬元購買口罩、搓手液等抗疫物資在地區派發，對比起政府在搜購口罩上的失敗，現時捐薪只是「政治化妝」，直言政府「落台好過」。他又稱，港府即使有目的地收賣民心，民主派不會為了怕「蝕章」而盲目跟從，會選擇將資源投放在社會有需要的地方。

譚文豪同樣批評港府後知後覺，「人地做乜跟住做」，沒有在世界帶頭的承擔。又指若非政府抗疫不力，民間亦無須自救。對於民建聯的大手筆捐款，譚文豪就直指是選舉廣告，而相對而言，各泛民政黨過去一年幾乎未有為自身作過籌款，而是主力為反修例運動中的抗爭者提供協助。他續指，去年為《蒙面法》提司法覆核，各泛民議員亦有為訟費集資，以其個人而言已捐出近1個月薪酬。加上現時因應疫情，籌款晚宴或須取消，坦言民主派現時的財政壓力頗大。

話雖如此，譚文豪與黨內各立法會議員及區議員，均有自行「揞荷包」為各區街坊購置防疫用品，惟他表示不會像政府如此刻意地聲張。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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張國鈞：官員捐款屬象徵意義多於實際用途

在各政黨之間率先宣布捐款的民建聯，呼籲更多社會賢達響應，團結齊心，積極抗疫，讓更多有需要的市民得到支援。該黨副主席、身兼行政會議成員的張國鈞表示，相信政府不會認為捐薪酬會對民望有大影響，只是想向市民發放政府願意共渡時艱的一點心意。他指，政府公布過千億元的財政預算案都未能足以惠及社會各個方面人士，政府官員的小規模捐款屬象徵意義多於實際用途。至於立法會議員應否效法捐出薪酬，他認為最重要視乎立法會議員自己意願，「千祈唔好有心態係一個人捐，迫另一個又捐。」

陸頌雄就稱讚捐薪是好事，能為社會帶來同舟共濟的正面示範，及鼓勵社會上有能力的人士多作承擔，黨內亦正就捐款作研究及討論。