民建聯議員合捐300萬　成立基金向失業家庭發津貼　上限5千

繼行政長官和所有政治任命官員會將1個月的薪酬全數捐予香港公益金作慈善用途，民建聯今（3日）宣布成立「民建聯愛心基金」，向本港失業家庭派發一筆過津貼。 民建聯主席李慧琼表示，政黨在社區接觸許多受疫情影響而失業或經濟出現困難的人士，有見政府推出的防疫抗疫基金以及財政預算案公布的支援措施都未能提供即時援助，民建聯立法會議員合共捐出300萬元作為種子基金，希望可以即時幫助有困難的家庭。 李慧琼指，由於基金規模有限，基金會按每個個案情況審批，希望盡快向每個家庭發放2,000元至5,000元援助金以解燃眉之急，會以現金或支票形式發放。

李慧琼指，由於基金規模有限，基金會按每個個案情況審批。（鄭子峰攝）

民建聯主席李慧琼今（3日）聯同副主席陳克勤、周浩鼎，立法會議員葛珮帆、蔣麗芸召開記者會交代基金詳情。李表示，基金預計下周接受申請，月底截止。民建聯會透過各支部接受申請及收集資料，申請人須提供失業證明，民建聯亦會向申請人了解其家庭情況，「如有個別情況，佢哋有困難我哋都會同佢去傾。」

她估計受惠家庭由600至1,500個不等，視乎其資助金額。除了會提供即時援助，她坦言基金能力有限，「但有時應急就係等個幾千蚊」。李慧琼亦呼籲社會各界的有心人踴躍捐輸，一同支持有困難家庭，有意捐款的人士可以把款額存入民建聯社會服務有限公司的帳戶。

李慧琼表示，300萬元款額是各個立法會議員按各自意願和條件捐出部份薪酬，她並沒有透露最高個人捐款金額，認為大家都是由心出發幫助，不希望給任何人壓力。